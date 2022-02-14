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Ручная цепная таль HSZ-C, 3 т, 6 м
5.0
1
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Тали
    Ручная цепная таль HSZ-C, 3 т, 6 м
    Арт. Х132229869
    5.0
    1
    Ручная цепная таль HSZ-C, 3 т, 6 м

      Ручная цепная таль HSZ-C, 3 т, 6 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х132229869
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Строп
      Страна производства
      		Китай
      Тип тали
      		шестеренчатая
      Грузоподъемность, кг
      		3000
      Высота подъема, м
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручная таль серии HSZ является переносным подъёмным оборудованием, управляемым вручную. Ручную таль можно применять на заводах, шахтах, фермах, стройках, верфях, доках и складах для установки к.л. оборудования, равно как для загрузки и выгрузки материалов. Использование ручной тали особенно удобно при работе на открытом воздухе и в местах, не имеющих доступа к электричеству

        Преимущества

        • Ручная таль может быть присоединена к тележке для работы на двутавровой балке, мостовом кране, поворотном кране и т.д
        • Ручная таль серии HSZ разработана с применением передаточного механизма с двумя симметрично расположенными стопорными шестернями
        • Основной принцип работы следующий: для натяжения ручной цепи рукоять двигается по часовой стрелке, прижимая фрикционные диски и диск с зубьями для храповика к тормозу и заставляет эти детали вращаться вместе
        • Вал ведущей шестерни вращает дисковую передачу, ведущий вал и шлицевое соединение
        • Таким образом цепное колесо грузоподъёмной цепи, насаженное на шлицевое соединение приводит в движение грузоподъёмную цепь, которая плавно поднимает груз. Тормозом является диск, с зубьями для храповика с набором односторонних колодок.
        • Он удерживает на себе груз и лапка сцепляется с диском с зубьями силой пружины таким образом обеспечивая безопасную работу тормоза.