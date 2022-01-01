Супер-клей гель TDM Чародей, 3 гр.
Арт. О00000003594
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Условия отверждения
|кислород
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Вид тары
|тюбик
- Супер-клей гель TDM "Чародей", 3 гр. - широко применяется в мелком ремонте, рукоделии и отделочных работах для склейки и фиксации различных материалов, таких как: дерево, картон, пробка, металл и др. В составе супер-клея этилцианакрилат, который отличается превосходной адгезией, не растекается при нанесении и сочетается с большинством материалов.