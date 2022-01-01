Супер-клей гель TDM "Чародей", 3 гр. - широко применяется в мелком ремонте, рукоделии и отделочных работах для склейки и фиксации различных материалов, таких как: дерево, картон, пробка, металл и др. В составе супер-клея этилцианакрилат, который отличается превосходной адгезией, не растекается при нанесении и сочетается с большинством материалов.

