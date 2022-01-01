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Супер-клей гель TDM Чародей, 3 гр.
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Клей
    Супер-клей гель TDM Чародей, 3 гр.
    Арт. О00000003594
    Супер-клей гель TDM Чародей, 3 гр.
    Супер-клей гель TDM Чародей, 3 гр.
      Супер-клей гель TDM Чародей, 3 гр.
      Супер-клей гель TDM Чародей, 3 гр.

      Супер-клей гель TDM Чародей, 3 гр.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003594

      Характеристики

      Производитель
      		TDM
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Условия отверждения
      		кислород
      Вид тары
      		тюбик
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Супер-клей гель TDM  "Чародей", 3 гр. - широко применяется в мелком ремонте, рукоделии и отделочных работах для склейки и фиксации различных материалов, таких как: дерево, картон, пробка, металл и др. В составе супер-клея этилцианакрилат, который отличается превосходной адгезией, не растекается при нанесении и сочетается с большинством материалов.