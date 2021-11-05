Фильтр промывной Valtec VT.389.N.05, 3/4"

Компактный фильтр механической очистки воды с возможностью удаления накопившихся загрязнений без извлечения сетчатых вставок (промывной фильтр). Оснащен двумя (один в другом) фильтроэлементами из нержавеющей стали. Размер ячеек сетки первичного фильтроэлемента – 1000, вторичного – 250 мкм. Корпус и колба фильтра выполнены из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165), никелированы. Предусмотрены дренажный шаровой кран со штуцером для подключения шланга и манометр для контроля уровня загрязненности сеток. Фильтр монтируется в вертикальном положении, колбой вниз. Резьба присоединений – внутренняя.