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Фильтр промывной Valtec VT.389.N.05, 3/4"
4.0
1
Найти аналог
Фильтры грубой очистки (грязевики)
    Фильтр промывной Valtec VT.389.N.05, 3/4"
    Арт. X1691385751
    4.0
    1
    Фильтр промывной Valtec VT.389.N.05, 3/4"

      Фильтр промывной Valtec VT.389.N.05, 3/4"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691385751
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Тип фильтра
      		прямой фильтр
      Резьба фильтра, дюйм
      		3/4
      Тип резьбы
      		внутренняя/внутренняя
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компактный фильтр механической очистки воды с возможностью удаления накопившихся загрязнений без извлечения сетчатых вставок (промывной фильтр). Оснащен двумя (один в другом) фильтроэлементами из нержавеющей стали. Размер ячеек сетки первичного фильтроэлемента – 1000, вторичного – 250 мкм. Корпус и колба фильтра выполнены из латуни марки CW617N (европейский стандарт EN 12165), никелированы. Предусмотрены дренажный шаровой кран со штуцером для подключения шланга и манометр для контроля уровня загрязненности сеток. Фильтр монтируется в вертикальном положении, колбой вниз. Резьба присоединений – внутренняя.