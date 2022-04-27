Вентилятор Vortice Регулятор скорости CR5

Модель CR5 предназначена для регулировки одного реверсивного однофазного вентилятора мощностью до 100 Вт.
Преимущества
- Корпусной элемент регулятора выполнен из ABS пластика С помощью поворотной ручки регулятор CR5 позволяет в ручном режиме устанавливать одну из пяти скоростей вращения вентилятора
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В регуляторах предусмотрена функция включения/выключения вентилятора, а также функция изменения направления вращения вентилятора (приток/вытяжка)
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В моделях предусмотрена функция AUTO, которая позволяет применять их совместно с датчиками состояния окружающей среды: С HCS, C PIR, C T, C SMOKE, C TEMP
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Регулятор имеет защиту в виде плавкого предохранителя
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Цвет регулятора - белый
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Вид исполнения регулятора – накладной
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Монтаж регулятора осуществляется с помощью двух винтов на стене
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Степень защиты корпуса регулятора – IP20