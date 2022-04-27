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Вентилятор Vortice Регулятор скорости CR5
5.0
2
Найти аналог
Для прочей техники
    Вентилятор Vortice Регулятор скорости CR5
    Арт. X6991454006
    5.0
    2

      Вентилятор Vortice Регулятор скорости CR5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6991454006
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Vortice
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Модель CR5 предназначена для регулировки одного реверсивного однофазного вентилятора мощностью до 100 Вт.

        Преимущества

        • Корпусной элемент регулятора выполнен из ABS пластика С помощью поворотной ручки регулятор CR5 позволяет в ручном режиме устанавливать одну из пяти скоростей вращения вентилятора
        • В регуляторах предусмотрена функция включения/выключения вентилятора, а также функция изменения направления вращения вентилятора (приток/вытяжка)
        • В моделях предусмотрена функция AUTO, которая позволяет применять их совместно с датчиками состояния окружающей среды: С HCS, C PIR, C T, C SMOKE, C TEMP
        • Регулятор имеет защиту в виде плавкого предохранителя
        • Цвет регулятора - белый
        • Вид исполнения регулятора – накладной
        • Монтаж регулятора осуществляется с помощью двух винтов на стене
        • Степень защиты корпуса регулятора – IP20