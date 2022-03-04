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Виброплита Masalta MSR60-4
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые виброплиты
    Виброплита Masalta MSR60-4
    Арт. X237224
    5.0
    2
    Виброплита Masalta MSR60-4
    Виброплита Masalta MSR60-4
    Виброплита Masalta MSR60-4
      Виброплита Masalta MSR60-4
      Виброплита Masalta MSR60-4
      Виброплита Masalta MSR60-4

      Виброплита Masalta MSR60-4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X237224
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Masalta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Класс товара
      		профессиональный
      Вес, кг
      		62
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Виброплита (Honda GX 160, 5.5 л/с, 62 кг, бак, колеса, рама, коврик) Masalta MSR60-4 ВИБ051 предназначается для уплотнения различных поверхностей - грунта, гравия, песка. Конструкция основания способствует удобству работы вдоль забора, фундамента, стены или в углу. Складная рукоять существенно облегчает как транспортировку, так и хранение агрегата. Защитная рама снижает риск механического повреждения, а также позволяет перемещать модель при помощи грузоподъемных механизмов. Удобство управления. Для удобства эксплуатации элементы управления Masalta MSR60-4 ВИБ051 вынесены на рукоять

        Преимущества:

        • Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения
        • Открытое основание плиты обеспечивает самоочищение
        • Встроенные колеса для легкой транспортировки
        • Легкое управление помогает обрабатывать в углах
        • Защитный кожух от песка и грязи
        • Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
        • Контроль дроссельной заслонки
        • Защитная рама
        • Скорость - 40 см/с