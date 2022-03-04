Виброплита Masalta MSR60-4

Преимущества:

Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения

Открытое основание плиты обеспечивает самоочищение

Встроенные колеса для легкой транспортировки

Легкое управление помогает обрабатывать в углах

Защитный кожух от песка и грязи

Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку

Контроль дроссельной заслонки

Защитная рама

Скорость - 40 см/с

Виброплита (Honda GX 160, 5.5 л/с, 62 кг, бак, колеса, рама, коврик) Masalta MSR60-4 ВИБ051 предназначается для уплотнения различных поверхностей - грунта, гравия, песка. Конструкция основания способствует удобству работы вдоль забора, фундамента, стены или в углу. Складная рукоять существенно облегчает как транспортировку, так и хранение агрегата. Защитная рама снижает риск механического повреждения, а также позволяет перемещать модель при помощи грузоподъемных механизмов. Удобство управления. Для удобства эксплуатации элементы управления Masalta MSR60-4 ВИБ051 вынесены на рукоять