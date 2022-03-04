Виброплита Masalta MSR60-4
Арт. X237224
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|62
- Виброплита (Honda GX 160, 5.5 л/с, 62 кг, бак, колеса, рама, коврик) Masalta MSR60-4 ВИБ051 предназначается для уплотнения различных поверхностей - грунта, гравия, песка. Конструкция основания способствует удобству работы вдоль забора, фундамента, стены или в углу. Складная рукоять существенно облегчает как транспортировку, так и хранение агрегата. Защитная рама снижает риск механического повреждения, а также позволяет перемещать модель при помощи грузоподъемных механизмов. Удобство управления. Для удобства эксплуатации элементы управления Masalta MSR60-4 ВИБ051 вынесены на рукоять
Преимущества:
- Складывающаяся ручка для удобной транспортировки и хранения
- Открытое основание плиты обеспечивает самоочищение
- Встроенные колеса для легкой транспортировки
- Легкое управление помогает обрабатывать в углах
- Защитный кожух от песка и грязи
- Специальные соединения уменьшают вибрацию в рукоятку
- Контроль дроссельной заслонки
- Защитная рама
- Скорость - 40 см/с