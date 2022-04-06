Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Shape 10 UR
Арт. X393506
Характеристики
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Производитель
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Объем, л
|10
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Мощность, кВт
|1.2
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Тип ТЭН
|мокрый
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Внутреннее покрытие бака
|эмаль
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Макс. температура нагрева воды, °С
|75
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Габариты, мм
|360x360x254
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Способ установки
|вертикальный
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS SHAPE 10 UR оснащен качественной теплоизоляцией, выполненной из пенополиуретана, для снижения потерь тепла. Прибор оснащен терморегулятором - для изменения температуры нагрева воды. Водонагреватель имеет защиту от перегрева и замерзания. Предусмотрена защита ТЭНа от образования накипи. Нагрев воды до 45 градусов осуществляется за 29 минут. Встроенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии.
Преимущества
- Предназначен для снабжения горячей водой городские квартиры или небольшие частные дома
- За счет теплоизоляции, выполненной из пенополиуретана, потери тепла сведены к минимуму
- На корпусе водонагревателя расположен терморегулятор, с помощью которого можно выбрать оптимальную температуру нагрева воды
- Магниевый анод - для защиты бака от коррозии
- Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает надежность сварных швов
- Предохранительный клапан на 8 бар
- Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя
- SELF-CLEANING - защита ТЭНа от накипи
- Данный водонагреватель предназначен для установки под раковиной за счет верхней подводки труб