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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Shape 10 UR
5.0
1
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Shape 10 UR
    Арт. X393506
    5.0
    1
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Shape 10 UR
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Shape 10 UR
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Shape 10 UR
      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Shape 10 UR

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Shape 10 UR

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393506
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Объем, л
      		10
      Мощность, кВт
      		1.2
      Тип ТЭН
      		мокрый
      Внутреннее покрытие бака
      		эмаль
      Макс. температура нагрева воды, °С
      		75
      Габариты, мм
      		360x360x254
      Способ установки
      		вертикальный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS SHAPE 10 UR оснащен качественной теплоизоляцией, выполненной из пенополиуретана, для снижения потерь тепла. Прибор оснащен терморегулятором - для изменения температуры нагрева воды. Водонагреватель имеет защиту от перегрева и замерзания. Предусмотрена защита ТЭНа от образования накипи. Нагрев воды до 45 градусов осуществляется за 29 минут. Встроенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии.

        Преимущества

        • Предназначен для снабжения горячей водой городские квартиры или небольшие частные дома
        • За счет теплоизоляции, выполненной из пенополиуретана, потери тепла сведены к минимуму
        • На корпусе водонагревателя расположен терморегулятор, с помощью которого можно выбрать оптимальную температуру нагрева воды
        • Магниевый анод - для защиты бака от коррозии
        • Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает надежность сварных швов
        • Предохранительный клапан на 8 бар
        • Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя
        • SELF-CLEANING - защита ТЭНа от накипи
        • Данный водонагреватель предназначен для установки под раковиной за счет верхней подводки труб