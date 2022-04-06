Преимущества

Предназначен для снабжения горячей водой городские квартиры или небольшие частные дома

За счет теплоизоляции, выполненной из пенополиуретана, потери тепла сведены к минимуму

На корпусе водонагревателя расположен терморегулятор, с помощью которого можно выбрать оптимальную температуру нагрева воды

Магниевый анод - для защиты бака от коррозии

Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает надежность сварных швов

Предохранительный клапан на 8 бар

Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя

SELF-CLEANING - защита ТЭНа от накипи

Данный водонагреватель предназначен для установки под раковиной за счет верхней подводки труб

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS SHAPE 10 UR оснащен качественной теплоизоляцией, выполненной из пенополиуретана, для снижения потерь тепла. Прибор оснащен терморегулятором - для изменения температуры нагрева воды. Водонагреватель имеет защиту от перегрева и замерзания. Предусмотрена защита ТЭНа от образования накипи. Нагрев воды до 45 градусов осуществляется за 29 минут. Встроенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии.