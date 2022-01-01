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Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHAPE 15 ST R/5
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Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHAPE 15 ST R/5
    Арт. X3932928
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHAPE 15 ST R/5

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHAPE 15 ST R/5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3932928

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ariston Shape 15 ST R/5 – это настенный накопительный водонагреватель объемом 15 литров. Водонагреватель Ariston Shape 15 ST R/5 устанавливается под раковиной.

        Преимущества

        • Эта модель имеет титановое покрытие бака и оснащена технологией распределения воды Nanomix, которая обеспечивает большее количество воды за меньшее время
        • Благодаря системе защиты тэна от накипи Sealf-Cleaning увеличивается срок службы прибора