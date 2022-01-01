Электрический накопительный водонагреватель Ariston SHAPE 15 ST R/5
Арт. X3932928
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Ariston Shape 15 ST R/5 – это настенный накопительный водонагреватель объемом 15 литров. Водонагреватель Ariston Shape 15 ST R/5 устанавливается под раковиной.
Преимущества
- Эта модель имеет титановое покрытие бака и оснащена технологией распределения воды Nanomix, которая обеспечивает большее количество воды за меньшее время
- Благодаря системе защиты тэна от накипи Sealf-Cleaning увеличивается срок службы прибора