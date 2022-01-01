Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm AV50T, зеркальный

Преимущества

Стильный дизайн

Возможность регулировки мощности ТЭНов

Простое электронное управление

Теплоизоляция из пенополиуретана, снижает теплопотери

Компактные размеры

Наличие дисплея

Долговечность работы, обусловлена высоким качеством сборки

Высокий уровень системы безопасности

Высока устойчивость к коррозии

Экономное потребление электроэнергии

Оснащение магниевым анодом

100% гарантия качества

наличие предохранительного клапана для сброса избыточного давления

Встроенное УЗО

Класс защиты IP 24

Полная комплектация

Накопительный электрический водонагреватель Elsotherm AV50T современная и стильная модель. Позволит нагреть воду объемом 50 литров, до 75°С. Бак выполнен из зеркальной нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Наличие магниевого анода защитит от коррозии и накипи. Система управления расположена на лицевой части корпуса, с помощью сенсорного нажатия возможно менять температуру и мощность водонагревателя. Мощность можно регулировать в 3-х режимах: Эконом - 800 Вт; Стандарт - 1200 Вт; Экстра - 2000 Вт.