Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm AV50T, зеркальный
Арт. X393532
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Да
- Накопительный электрический водонагреватель Elsotherm AV50T современная и стильная модель. Позволит нагреть воду объемом 50 литров, до 75°С. Бак выполнен из зеркальной нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Наличие магниевого анода защитит от коррозии и накипи. Система управления расположена на лицевой части корпуса, с помощью сенсорного нажатия возможно менять температуру и мощность водонагревателя. Мощность можно регулировать в 3-х режимах: Эконом - 800 Вт; Стандарт - 1200 Вт; Экстра - 2000 Вт.
Преимущества
- Стильный дизайн
- Возможность регулировки мощности ТЭНов
- Простое электронное управление
- Теплоизоляция из пенополиуретана, снижает теплопотери
- Компактные размеры
- Наличие дисплея
- Долговечность работы, обусловлена высоким качеством сборки
- Высокий уровень системы безопасности
- Высока устойчивость к коррозии
- Экономное потребление электроэнергии
- Оснащение магниевым анодом
- 100% гарантия качества
- наличие предохранительного клапана для сброса избыточного давления
- Встроенное УЗО
- Класс защиты IP 24
- Полная комплектация