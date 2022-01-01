Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm AV50T, зеркальный
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm AV50T, зеркальный
    Арт. X393532
    Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm AV50T, зеркальный

      Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm AV50T, зеркальный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X393532

      Характеристики

      Производитель
      		Elsotherm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Накопительный электрический водонагреватель Elsotherm AV50T современная и стильная модель. Позволит нагреть воду объемом 50 литров, до 75°С. Бак выполнен из зеркальной нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Наличие магниевого анода защитит от коррозии и накипи. Система управления расположена на лицевой части корпуса, с помощью сенсорного нажатия возможно менять температуру и мощность водонагревателя. Мощность можно регулировать в 3-х режимах: Эконом - 800 Вт; Стандарт - 1200 Вт; Экстра - 2000 Вт.

        Преимущества

        • Стильный дизайн
        • Возможность регулировки мощности ТЭНов
        • Простое электронное управление
        • Теплоизоляция из пенополиуретана, снижает теплопотери
        • Компактные размеры
        • Наличие дисплея
        • Долговечность работы, обусловлена высоким качеством сборки
        • Высокий уровень системы безопасности
        • Высока устойчивость к коррозии
        • Экономное потребление электроэнергии
        • Оснащение магниевым анодом
        • 100% гарантия качества
        • наличие предохранительного клапана для сброса избыточного давления
        • Встроенное УЗО
        • Класс защиты IP 24
        • Полная комплектация