Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm CV50T

Преимущества

Стильный дизайн

Возможность регулировки мощности ТЭНов

Простое электронное управление

Теплоизоляция из пенополиуретана снижает теплопотери

Функция защиты от замерзания

Класс защиты IP 24

Наличие штуцера для слива

Компактные размеры

Наличие дисплея

Долговечность работы, обусловлена высоким качеством сборки

Высокий уровень системы безопасности

Функция автоматического отключение, при отсутствии воды

Высока устойчивость к коррозии

Экономное потребление электроэнергии

Оснащение магниевым анодом

100% гарантия качества

Полная комплектация

Накопительный электрический водонагреватель ElsoTherm CV50T стильная модель, прост и удобен в эксплуатации. Обеспечит нагрев воды объемом 50 литров до 75°С. Бак выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Наличие магниевого анода, дополнительно защитит от коррозии и накипи. Благодаря качественной теплоизоляции из пенополиуретана, значительно снижаются теплопотери. Электронная система управления с дисплеем, расположена на лицевой части бака.