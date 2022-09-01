Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm CV50T
Арт. X393535
Характеристики
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Производитель
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Объем, л
|50
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Мощность, кВт
|2
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Тип ТЭН
|мокрый
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Внутреннее покрытие бака
|нержавеющая сталь
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Макс. температура нагрева воды, °С
|75
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Габариты, мм
|433x876x235
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Способ установки
|вертикальный
- Накопительный электрический водонагреватель ElsoTherm CV50T стильная модель, прост и удобен в эксплуатации. Обеспечит нагрев воды объемом 50 литров до 75°С. Бак выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Наличие магниевого анода, дополнительно защитит от коррозии и накипи. Благодаря качественной теплоизоляции из пенополиуретана, значительно снижаются теплопотери. Электронная система управления с дисплеем, расположена на лицевой части бака.
Преимущества
- Стильный дизайн
- Возможность регулировки мощности ТЭНов
- Простое электронное управление
- Теплоизоляция из пенополиуретана снижает теплопотери
- Функция защиты от замерзания
- Класс защиты IP 24
- Наличие штуцера для слива
- Компактные размеры
- Наличие дисплея
- Долговечность работы, обусловлена высоким качеством сборки
- Высокий уровень системы безопасности
- Функция автоматического отключение, при отсутствии воды
- Высока устойчивость к коррозии
- Экономное потребление электроэнергии
- Оснащение магниевым анодом
- 100% гарантия качества
- Полная комплектация