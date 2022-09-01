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Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm CV50T
5.0
1
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm CV50T
    Арт. X393535
    5.0
    1
    Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm CV50T
    Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm CV50T
    Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm CV50T
    Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm CV50T
    Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm CV50T
    Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm CV50T

    Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm CV50T

    Найти аналог
    Нет в наличии
    5 лет гарантии
    Арт. X393535
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Elsotherm
    Объем, л
    		50
    Мощность, кВт
    		2
    Тип ТЭН
    		мокрый
    Внутреннее покрытие бака
    		нержавеющая сталь
    Макс. температура нагрева воды, °С
    		75
    Габариты, мм
    		433x876x235
    Способ установки
    		вертикальный
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    5 лет гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Накопительный электрический водонагреватель ElsoTherm CV50T стильная модель, прост и удобен в эксплуатации. Обеспечит нагрев воды объемом 50 литров до 75°С. Бак выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок эксплуатации. Наличие магниевого анода, дополнительно защитит от коррозии и накипи. Благодаря качественной теплоизоляции из пенополиуретана, значительно снижаются теплопотери. Электронная система управления с дисплеем, расположена на лицевой части бака.

      Преимущества

      • Стильный дизайн
      • Возможность регулировки мощности ТЭНов
      • Простое электронное управление
      • Теплоизоляция из пенополиуретана снижает теплопотери
      • Функция защиты от замерзания
      • Класс защиты IP 24
      • Наличие штуцера для слива
      • Компактные размеры
      • Наличие дисплея
      • Долговечность работы, обусловлена высоким качеством сборки
      • Высокий уровень системы безопасности
      • Функция автоматического отключение, при отсутствии воды
      • Высока устойчивость к коррозии
      • Экономное потребление электроэнергии
      • Оснащение магниевым анодом
      • 100% гарантия качества
      • Полная комплектация