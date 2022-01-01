Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm CV80T
Арт. X393536
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Да
- Электрический накопительный водонагреватель Elsotherm CV80T - модель с внутренним баком из нержавеющей стали, объемом 80 литров. Водонагреватель в вертикальном исполнении. Медный нагревательный элемент (ТЭН) с высокой теплопроводностью. Бак из аустенитной нержавеющей стали AISI304, с высокой коррозийной стойкостью в широком диапазоне температур и сред. Теплоизоляционный слой, расположенный между корпусом водонагревателя и баком, для эффективного сохранения температуры нагретой воды.
Преимущества
- Стильный дизайн
- Возможность регулировки мощности ТЭНов
- Простое электронное управление
- Теплоизоляция из пенополиуретана снижает теплопотери
- Функция защиты от замерзания
- Класс защиты IP 24
- Наличие штуцера для слива
- Компактные размеры
- Наличие дисплея
- Долговечность работы, обусловлена высоким качеством сборки
- Высокий уровень системы безопасности
- Функция автоматического отключение, при отсутствии воды
- Высока устойчивость к коррозии
- Экономное потребление электроэнергии
- Оснащение магниевым анодом