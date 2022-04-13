Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 30V 1,5К Slim
4.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 30V 1,5К Slim
    Арт. X393559
    4.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 30V 1,5К Slim
    Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 30V 1,5К Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 30V 1,5К Slim
      Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 30V 1,5К Slim

      Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 30V 1,5К Slim

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393559
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Superlux
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 30V SLIM (SU) имеет небольшие габариты корпуса для удобства установку в стесненном пространстве. Внешний термометр упрощает контроль температуры нагрева воды. Магниевый анод обеспечивает защиту накопительного резервуара от коррозии. Благодаря пенополиуретановой теплоизоляции осуществляется медленное остывание воды в баке. В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар.

        Преимущества

        • Изнутри бак покрыт мелкодисперсной эмалью
        • Небольшие габариты корпуса упрощают установку водонагревателя в ограниченном пространстве
        • Увеличенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии
        • Предусмотрен термостат безопасности
        • Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму, обеспечивая медленное остывание воды
        • Автоклавный фланец упрощает профилактику
        • В комплекте поставляется предохранительный клапан на 7 бар