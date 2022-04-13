Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 30V 1,5К Slim
Арт. X393559
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 30V SLIM (SU) имеет небольшие габариты корпуса для удобства установку в стесненном пространстве. Внешний термометр упрощает контроль температуры нагрева воды. Магниевый анод обеспечивает защиту накопительного резервуара от коррозии. Благодаря пенополиуретановой теплоизоляции осуществляется медленное остывание воды в баке. В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар.
Преимущества
- Изнутри бак покрыт мелкодисперсной эмалью
- Небольшие габариты корпуса упрощают установку водонагревателя в ограниченном пространстве
- Увеличенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии
- Предусмотрен термостат безопасности
- Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму, обеспечивая медленное остывание воды
- Автоклавный фланец упрощает профилактику
- В комплекте поставляется предохранительный клапан на 7 бар