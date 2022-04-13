Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 30V 1,5К Slim

Преимущества

Изнутри бак покрыт мелкодисперсной эмалью

Небольшие габариты корпуса упрощают установку водонагревателя в ограниченном пространстве

Увеличенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии

Предусмотрен термостат безопасности

Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму, обеспечивая медленное остывание воды

Автоклавный фланец упрощает профилактику

В комплекте поставляется предохранительный клапан на 7 бар

Электрический накопительный водонагреватель Superlux NTS 30V SLIM (SU) имеет небольшие габариты корпуса для удобства установку в стесненном пространстве. Внешний термометр упрощает контроль температуры нагрева воды. Магниевый анод обеспечивает защиту накопительного резервуара от коррозии. Благодаря пенополиуретановой теплоизоляции осуществляется медленное остывание воды в баке. В комплект поставки входит предохранительный клапан на 7 бар.