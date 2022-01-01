Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 30V
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 30V
    Арт. X393204
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 30V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 30V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393204

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс ES 30 V оснащен термостатом - для поддержания заданной температуры нагрева воды и защиты от перегрева. Компактные габариты корпуса позволяют устанавливать водонагреватель в небольших помещениях. Нагревательный элемент покрыт серебряным напылением, которое очищает воду от бактерий и микробов и продлевает срок службы ТЭНа. Также аппарат оснащен увеличенным магниевым анодом для увеличения срока службы водонагревателя.

        Преимущества

        • Контроль работы. Встроенный термометр обеспечивает визуальный контроль температуры нагрева воды
        • Очищение воды. Серебряное покрытие нагревательного элемента очищает воду от бактерий и микробов, а также продлевает срок службы ТЭНа
        • Долговечность. Внутреннем покрытием электрического накопительного водонагревателя Термекс ES 30 V является биостеклофарфор, который не содержит вредных примесей, сохраняет чистоту воды и предотвращает коррозию
        • Небольшой накопительный резервуар
        • Увеличенный магниевый анод
        • Нижняя подводка труб
        • Термостат - для защиты от перегрева
        • Экономичное потребление электроэнергии
        • Безопасен при длительном использовании
        • Хорошая теплоизоляция бака
        • Небольшой вес и компактные габариты облегчают установку водонагревателя