Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 30V

Преимущества

Контроль работы. Встроенный термометр обеспечивает визуальный контроль температуры нагрева воды

Очищение воды. Серебряное покрытие нагревательного элемента очищает воду от бактерий и микробов, а также продлевает срок службы ТЭНа

Долговечность. Внутреннем покрытием электрического накопительного водонагревателя Термекс ES 30 V является биостеклофарфор, который не содержит вредных примесей, сохраняет чистоту воды и предотвращает коррозию

Небольшой накопительный резервуар

Увеличенный магниевый анод

Нижняя подводка труб

Термостат - для защиты от перегрева

Экономичное потребление электроэнергии

Безопасен при длительном использовании

Хорошая теплоизоляция бака

Небольшой вес и компактные габариты облегчают установку водонагревателя

Электрический накопительный водонагреватель Термекс ES 30 V оснащен термостатом - для поддержания заданной температуры нагрева воды и защиты от перегрева. Компактные габариты корпуса позволяют устанавливать водонагреватель в небольших помещениях. Нагревательный элемент покрыт серебряным напылением, которое очищает воду от бактерий и микробов и продлевает срок службы ТЭНа. Также аппарат оснащен увеличенным магниевым анодом для увеличения срока службы водонагревателя.