Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 30V
Арт. X393204
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Термекс ES 30 V оснащен термостатом - для поддержания заданной температуры нагрева воды и защиты от перегрева. Компактные габариты корпуса позволяют устанавливать водонагреватель в небольших помещениях. Нагревательный элемент покрыт серебряным напылением, которое очищает воду от бактерий и микробов и продлевает срок службы ТЭНа. Также аппарат оснащен увеличенным магниевым анодом для увеличения срока службы водонагревателя.
Преимущества
- Контроль работы. Встроенный термометр обеспечивает визуальный контроль температуры нагрева воды
- Очищение воды. Серебряное покрытие нагревательного элемента очищает воду от бактерий и микробов, а также продлевает срок службы ТЭНа
- Долговечность. Внутреннем покрытием электрического накопительного водонагревателя Термекс ES 30 V является биостеклофарфор, который не содержит вредных примесей, сохраняет чистоту воды и предотвращает коррозию
- Небольшой накопительный резервуар
- Увеличенный магниевый анод
- Нижняя подводка труб
- Термостат - для защиты от перегрева
- Экономичное потребление электроэнергии
- Безопасен при длительном использовании
- Хорошая теплоизоляция бака
- Небольшой вес и компактные габариты облегчают установку водонагревателя