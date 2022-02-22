Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 70 V

Преимущества

Встроенный магниевый анод

Термостат - для защиты водонагревателя от перегрева

Легкость установки за счет нижней подводки труб

Экономичное потребление электроэнергии

Безопасен при длительном использовании

Хорошая теплоизоляция бака

Электрический накопительный водонагреватель Термекс ES 70 V рассчитан на 70 литров воды. Нагревательный элемент покрыт серебряным напылением - для очищения воды от микробов и бактерий, а также для увеличения срока службы ТЭНа. Водонагреватель оснащен термостатом, который обеспечивает поддержание заданной температуры нагрева воды и защиту аппарата от перегрева.