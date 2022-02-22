Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 70 V
Арт. X393206
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Термекс ES 70 V рассчитан на 70 литров воды. Нагревательный элемент покрыт серебряным напылением - для очищения воды от микробов и бактерий, а также для увеличения срока службы ТЭНа. Водонагреватель оснащен термостатом, который обеспечивает поддержание заданной температуры нагрева воды и защиту аппарата от перегрева.
Преимущества
- Встроенный магниевый анод
- Термостат - для защиты водонагревателя от перегрева
- Легкость установки за счет нижней подводки труб
- Экономичное потребление электроэнергии
- Безопасен при длительном использовании
- Хорошая теплоизоляция бака