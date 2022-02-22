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Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 70 V
4.5
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 70 V
    Арт. X393206
    4.5
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 70 V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 70 V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393206
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс ES 70 V рассчитан на 70 литров воды. Нагревательный элемент покрыт серебряным напылением - для очищения воды от микробов и бактерий, а также для увеличения срока службы ТЭНа. Водонагреватель оснащен термостатом, который обеспечивает поддержание заданной температуры нагрева воды и защиту аппарата от перегрева.

        Преимущества

        • Встроенный магниевый анод
        • Термостат - для защиты водонагревателя от перегрева
        • Легкость установки за счет нижней подводки труб
        • Экономичное потребление электроэнергии
        • Безопасен при длительном использовании
        • Хорошая теплоизоляция бака