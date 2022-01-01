Электрический накопительный водонагреватель Thermex IS 30V

Преимущества

Сваривание баков по технологии G.5

Магниевый анод - для защиты от коррозии

Высокоэффективная термоизоляция

Термостат - для защиты от перегрева

Функция ускоренного нагрева воды

Изменение мощности нагрева

Малолитражная модель

Электрический водонагреватель THERMEX IS 30 V оснащен термометром - для контроля температуры нагрева воды. Бак рассчитан на 30 литров воды. Возможно изменение мощности - для более быстрого нагрева воды до нужной температуры. Встроенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии, что продлевает срок службы водонагревателя.