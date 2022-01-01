Электрический накопительный водонагреватель Thermex IS 30V
Арт. X393275
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
- Электрический водонагреватель THERMEX IS 30 V оснащен термометром - для контроля температуры нагрева воды. Бак рассчитан на 30 литров воды. Возможно изменение мощности - для более быстрого нагрева воды до нужной температуры. Встроенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии, что продлевает срок службы водонагревателя.
Преимущества
- Сваривание баков по технологии G.5
- Магниевый анод - для защиты от коррозии
- Высокоэффективная термоизоляция
- Термостат - для защиты от перегрева
- Функция ускоренного нагрева воды
- Изменение мощности нагрева
- Малолитражная модель