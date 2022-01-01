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Электрический накопительный водонагреватель Thermex IS 30V
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IS 30V
    Арт. X393275
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IS 30V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IS 30V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393275

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический водонагреватель THERMEX IS 30 V оснащен термометром - для контроля температуры нагрева воды. Бак рассчитан на 30 литров воды. Возможно изменение мощности - для более быстрого нагрева воды до нужной температуры. Встроенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии, что продлевает срок службы водонагревателя.

        Преимущества

        • Сваривание баков по технологии G.5
        • Магниевый анод - для защиты от коррозии
        • Высокоэффективная термоизоляция
        • Термостат - для защиты от перегрева
        • Функция ускоренного нагрева воды
        • Изменение мощности нагрева
        • Малолитражная модель