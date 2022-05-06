Решетка вентиляционная Event Планета П1919М, 190x190 мм

Преимущества

Настенный или потолочный монтаж

Крепление при помощи шурупов

Изготовлена из ABS-пластика

Оснащена защитной сеткой от насекомых

Размер 190x190 мм

Цвет - белый

Вентиляционная решетка П1919М с москитной сеткой (наклонные жалюзи внутрь для естественной вытяжки). Применяется для декорирования входных и выходных отверстий каналов бытовой вентиляции.