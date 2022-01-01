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Клей резиновый Момент 873074, 30 мл
145 ₽
Клей
    Клей резиновый Момент 873074, 30 мл
    Арт. X79319
    Клей резиновый Момент 873074, 30 мл
    Клей резиновый Момент 873074, 30 мл
      Клей резиновый Момент 873074, 30 мл
      Клей резиновый Момент 873074, 30 мл

      Клей резиновый Момент 873074, 30 мл

      145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X79319

      Характеристики

      Производитель
      		Момент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		130х35х30
      Условия отверждения
      		кислород
      Все характеристики
      145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Клей резиновый Момент 873074, 30 мл - используется при склеивании твердой и вспененной резины всех типов к различным материалам: резине, металлу, дереву, пластику, хайполону, картону, бетону, жесткому ПВХ, коже и другим материалам. При воздействии влаги он превращается в достаточно твердый, химически стабильный пенополиуретан. Необходимо хранить при температуре от  -20ºС до +30ºС. Если клей замерз, то свои свойства он восстановит при комнатной температуре. Поставляется в шоу-боксе. Срок годности: 24 месяца.