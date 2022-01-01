Клей резиновый Момент 873074, 30 мл - используется при склеивании твердой и вспененной резины всех типов к различным материалам: резине, металлу, дереву, пластику, хайполону, картону, бетону, жесткому ПВХ, коже и другим материалам. При воздействии влаги он превращается в достаточно твердый, химически стабильный пенополиуретан. Необходимо хранить при температуре от -20ºС до +30ºС. Если клей замерз, то свои свойства он восстановит при комнатной температуре. Поставляется в шоу-боксе. Срок годности: 24 месяца.