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Картридж для фильтров Aquarus SL10" Mini от накипи
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Картриджи для магистральных фильтров
    Картридж для фильтров Aquarus SL10" Mini от накипи
    Арт. Ю00000026867
    Картридж для фильтров Aquarus SL10" Mini от накипи

      Картридж для фильтров Aquarus SL10" Mini от накипи

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000026867

      Характеристики

      Производитель
      		Aquarus
      Высота, мм
      		254
      Удержание веществ
      		соли, железо
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Картридж для защиты от накипи накопительных водонагревательных баков, котлов, колонок под колбу SL10" MINI

        Преимущества:

        • Надежно защищает от накипи
        • Высокий ресурс
        • Высокая эффективность при жесткой воде
        • Сохраняет энерго- и газопотребление
        • Сокращает время нагрева воды
        • Исключает посторонние шумы при нагреве воды
        • Продлевает срок службы оборудования
        • Вода после фильтра гипоаллергенна. В ней можно купаться, не опасаясь за свое здоровье.
        • Удаляет ранее образованную накипь
        • Экономит до 30% стирального порошка
        • Не требует дополнительных средств от накипи
        • Обеспечивается сменными комплектами
        • Не содержит полифосфатов
        • Снижает содержание железа и хлора
        • Большой диапазон рабочих температур