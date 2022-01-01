Картридж для фильтров Aquarus SL10" Mini от накипи

Описание:

Преимущества:

Надежно защищает от накипи

Высокий ресурс

Высокая эффективность при жесткой воде

Сохраняет энерго- и газопотребление

Сокращает время нагрева воды

Исключает посторонние шумы при нагреве воды

Продлевает срок службы оборудования

Вода после фильтра гипоаллергенна. В ней можно купаться, не опасаясь за свое здоровье.

Удаляет ранее образованную накипь

Экономит до 30% стирального порошка

Не требует дополнительных средств от накипи

Обеспечивается сменными комплектами

Не содержит полифосфатов

Снижает содержание железа и хлора

Большой диапазон рабочих температур

Картридж для защиты от накипи накопительных водонагревательных баков, котлов, колонок под колбу SL10" MINI