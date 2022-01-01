Картридж для фильтров Aquarus SL10" Mini от накипи
Арт. Ю00000026867
Характеристики
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Производитель
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Высота, мм
|254
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Удержание веществ
|соли, железо
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Для загородного дома
|Да
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Для городской воды
|Да
Описание:Картридж для защиты от накипи накопительных водонагревательных баков, котлов, колонок под колбу SL10" MINI
Преимущества:
- Надежно защищает от накипи
- Высокий ресурс
- Высокая эффективность при жесткой воде
- Сохраняет энерго- и газопотребление
- Сокращает время нагрева воды
- Исключает посторонние шумы при нагреве воды
- Продлевает срок службы оборудования
- Вода после фильтра гипоаллергенна. В ней можно купаться, не опасаясь за свое здоровье.
- Удаляет ранее образованную накипь
- Экономит до 30% стирального порошка
- Не требует дополнительных средств от накипи
- Обеспечивается сменными комплектами
- Не содержит полифосфатов
- Снижает содержание железа и хлора
- Большой диапазон рабочих температур