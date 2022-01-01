Блок управления Ballu Apollo Transformer Electronic BCT/EVU-3E
Арт. О00000035564
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|86х148х91
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Вес, кг
|0.42
- Блок управления BALLU Apollo Transformer Electronic BCT/EVU-3E
Преимущества
- Полноцветный TFT дисплей
- Сенсорное управление
- Три температурных режима работы: - комфортный (от +5°C до +35°C); - экономичный (на 4°C ниже, чем Комфортный); - антизамерзание (поддержание +5°C)
- Два режима мощности
- Дополнительные функции: - индивидуальное программирование 24/7; - датчик открытого окна; - функция «Родительский контроль»; - функция «Таймер» на отключение (до 24 часов)