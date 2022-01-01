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Блок управления Ballu Apollo Transformer Electronic BCT/EVU-3E
3 190 ₽
Комплектующие для климатического оборудования
    Блок управления Ballu Apollo Transformer Electronic BCT/EVU-3E
    Арт. О00000035564
    Блок управления Ballu Apollo Transformer Electronic BCT/EVU-3E

      Блок управления Ballu Apollo Transformer Electronic BCT/EVU-3E

      3 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035564

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		86х148х91
      Вес, кг
      		0.42
      Все характеристики
      3 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Блок управления BALLU Apollo Transformer Electronic BCT/EVU-3E

        Преимущества

        • Полноцветный TFT дисплей
        • Сенсорное управление
        • Три температурных режима работы: - комфортный (от +5°C до +35°C); - экономичный (на 4°C ниже, чем Комфортный); - антизамерзание (поддержание +5°C)
        • Два режима мощности
        • Дополнительные функции: - индивидуальное программирование 24/7; - датчик открытого окна; - функция «Родительский контроль»; - функция «Таймер» на отключение (до 24 часов)