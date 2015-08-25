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Фильтр от накипи Aquarus 5"В
5.0
1
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Магистральные фильтры с картриджами
    Фильтр от накипи Aquarus 5"В
    Арт. X16910808
    5.0
    1
    Фильтр от накипи Aquarus 5"В

      Фильтр от накипи Aquarus 5"В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910808
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Aquarus
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1
      Габариты, мм
      		130х68х68
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр Aquarus 5’’ В, предотвратит появление накипи на газовой колонке, электрическом водонагревателе или бойлере (до 50 литров). При его использовании нет необходимости в применении дополнительных защитных средств. Очистка воды выполняется при помощи активного вещества инновационного типа, которое препятствует появлению накипи на элементах нагрева. Фильтр для воды Aquarus 5’’ В сохраняет свою эффективность даже в условиях жесткой воды и продлевает длительность использования оборудования. На фильтр для воды Aquarus 5’’В цена формируется за счет его функциональности и эффективного принципа действия.

        Преимущества

        • Срок службы без регенерации рассчитан на 17 000 литров
        • Высокая пропускная способность от 1,5 до 3 м3 в час
        • Широкий температурный диапазон: для проходящей воды от +5° до + 40°, для нагреваемой - от +5° до +95°
        • Сохранение объемов энергопотребления газа и электричества
        • Сокращение времени на нагрев воды
        • Отсутствие посторонних шумов при нагреве
        • После прохождения через фильтрующий элемент вода безопасна и может использоваться для купания
        • Устранение ранее образованной накипи
        • Отсутствие полифосфатов
        • Возможность установки сменного комплекта