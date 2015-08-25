Фильтр от накипи Aquarus 5"В
Арт. X16910808
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|1
|
Габариты, мм
|130х68х68
- Фильтр Aquarus 5’’ В, предотвратит появление накипи на газовой колонке, электрическом водонагревателе или бойлере (до 50 литров). При его использовании нет необходимости в применении дополнительных защитных средств. Очистка воды выполняется при помощи активного вещества инновационного типа, которое препятствует появлению накипи на элементах нагрева. Фильтр для воды Aquarus 5’’ В сохраняет свою эффективность даже в условиях жесткой воды и продлевает длительность использования оборудования. На фильтр для воды Aquarus 5’’В цена формируется за счет его функциональности и эффективного принципа действия.
Преимущества
- Срок службы без регенерации рассчитан на 17 000 литров
- Высокая пропускная способность от 1,5 до 3 м3 в час
- Широкий температурный диапазон: для проходящей воды от +5° до + 40°, для нагреваемой - от +5° до +95°
- Сохранение объемов энергопотребления газа и электричества
- Сокращение времени на нагрев воды
- Отсутствие посторонних шумов при нагреве
- После прохождения через фильтрующий элемент вода безопасна и может использоваться для купания
- Устранение ранее образованной накипи
- Отсутствие полифосфатов
- Возможность установки сменного комплекта