Фильтр от накипи Aquarus 5"В

Преимущества

Срок службы без регенерации рассчитан на 17 000 литров

Высокая пропускная способность от 1,5 до 3 м 3 в час

в час Широкий температурный диапазон: для проходящей воды от +5° до + 40°, для нагреваемой - от +5° до +95°

Сохранение объемов энергопотребления газа и электричества

Сокращение времени на нагрев воды

Отсутствие посторонних шумов при нагреве

После прохождения через фильтрующий элемент вода безопасна и может использоваться для купания

Устранение ранее образованной накипи

Отсутствие полифосфатов

Возможность установки сменного комплекта

Фильтр Aquarus 5’’ В, предотвратит появление накипи на газовой колонке, электрическом водонагревателе или бойлере (до 50 литров). При его использовании нет необходимости в применении дополнительных защитных средств. Очистка воды выполняется при помощи активного вещества инновационного типа, которое препятствует появлению накипи на элементах нагрева. Фильтр для воды Aquarus 5’’ В сохраняет свою эффективность даже в условиях жесткой воды и продлевает длительность использования оборудования. На фильтр для воды Aquarus 5’’В цена формируется за счет его функциональности и эффективного принципа действия.