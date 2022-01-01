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Фильтр под мойку Новая вода E312
Найти аналог
Фильтры под мойку
    Фильтр под мойку Новая вода E312
    Арт. X1691080128
    Фильтр под мойку Новая вода E312

      Фильтр под мойку Новая вода E312

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1691080128

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		пластик
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр под мойку PRIO Новая Вода Praktic EU312 оснащен 4 фильтрующими элементами и имеет 5 степеней очистки воды. Фильтр обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды, обезжелезивание и устранение неприятного вкуса и запаха. Данная модель фильтра рассчитана на регионы с водой, характеризующейся повышенным содержанием двухвалентного (растворенного) железа.