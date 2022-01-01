Фильтр под мойку Новая вода E312
Арт. X1691080128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Материал корпуса
|пластик
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Цвет
|белый
- Фильтр под мойку PRIO Новая Вода Praktic EU312 оснащен 4 фильтрующими элементами и имеет 5 степеней очистки воды. Фильтр обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды, обезжелезивание и устранение неприятного вкуса и запаха. Данная модель фильтра рассчитана на регионы с водой, характеризующейся повышенным содержанием двухвалентного (растворенного) железа.