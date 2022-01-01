Фильтр под мойку Новая вода EU310

Преимущества

4 фильтрующих элемента/4 ступени очистки

Универсальная очистка, умягчение, финишная очистка

K100 - нетканый полипропилен 5 мкм.

Кран для чистой воды - керамический шаровый

Первый корпус - прозрачный.

Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей, растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ.

Умягчает воду.

Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде.

Выдерживает давление до 28 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара, протестирован в НИИ Сантехники.

Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости.

В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации.

Разработано в Германии: безупречный промышленный дизайн и продвинутая немецкая инженерия, цельно-литая "голова" (технология Unibody), исключающая протечки.

Волокно-наполненные ("армированные") "голова" и корпус.

Матовая шелковистая поверхность пластика прекрасно выглядит.

Поликарбонатный (усиленный, небьющийся) прозрачный корпус.

Увеличенное количество витков резьбы для повышения надежности.

Простой контроль за загрязнением картриджа механической очистки.

Картриджи нового конусного формфактора RPZ с уменьшенным гидросопротивлением.

Улучшенная засыпка картриджей от ведущих поставщиков фильтрующих сред.

Пластиковая подводка из нетоксичной пластмассы (без ПВХ).

Стандартизированные картриджи (совместимы также с большинством стандартных 10-дюймовых корпусов других производителей).

Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность фильтра для воды Prio Новая вода ЕU 310.

Фильтр для воды Prio Новая вода ЕU 310 имеет 4 фильтрующих элемента и 4 ступени очистки. Фильтр обеспечивает универсальную очистку, умягчение и финишную очистку водопроводной воды. В комплект поставки входит керамический шаровый кран для чистой воды. Фильтр рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости.