Фильтр Новая Вода T100
Арт. X1691080123
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|1.4
|
Габариты, мм
|340х130х130
- Фильтр PRIO Новая Вода T100 обеспечивает очищение холодной воды от механических частиц (ржавчины, песка, ила и т.п.), а также хлорорганических соединений, нефтепродуктов, пестицидов, тяжелых металлов, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ. Фильтр также устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды. Фильтр рассчитан для стационарное подключение к кухонному крану при помощи входящих в комплект поставки дивертора и муфты.
Преимущества
- Фильтр предназначен для очистки холодной воды от механических частиц (ржавчины, песка, ила и т.п.), а также хлорорганических соединений, нефтепродуктов, пестицидов, тяжелых металлов, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ
- Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды
- Фильтр без труда и специальных навыков легко может быть подключен потребителем самостоятельно практически к любому кухонному крану, как импортного, так и отечественного производства
- Чтобы набрать очищенной воды, при открытом водопроводном кране (должна быть открыта подача только холодной воды) достаточно открыть кран на диверторе
- Чистая вода начнет поступать через кран для чистой воды водоочистителя
- Для прекращения выработки очищенной воды следует просто закрыть кран дивертора
- При закрытом кране дивертора и открытом водопроводном кране вода будет вытекать из дивертора, минуя фильтр
- При этом можно пользоваться водопроводным краном в обычном режиме, в том числе и включать подачу горячей воды
- Фильтрующий элемент фильтра (картридж) состоит из двух частей
- Сначала вода проходит через вспененный полипропилен с тонкостью фильтрования 5 мкм
- Затем вода, очищенная от механических примесей (ила, песка, ржавчины и т.п.), поступает на вторую ступень картриджа, содержащую активированный уголь
- При прохождении второй ступени картриджа вода очищается от хлорорганических соединений, нефтепродуктов, пестицидов, тяжелых металлов, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ
- Типоразмер Slim Line 10”
- Непрозрачный корпус
- Содержит гранулированный активированный уголь, полученный из скорлупы кокосовых орехов
- Сорбционная емкость и эксплуатационные свойства такого угля выше, чем у обычного древесного или каменного угля
- Применена специальная технология доактивации активированного угля с помощью фосфорных кислот, что гарантирует отсутствие обратного выброса в питьевую воду адсорбированных ранее загрязнителей
- Используются только сертифицированные и допущенные к контакту с пищевыми продуктами фильтрующие и иные компоненты - это относится как к наполнителям фильтрующего элемента, так и к материалам и частям картриджа и корпуса водоочистителя, с которыми соприкасается фильтруемая вода: они изготовлены из пищевых марок пластиков ABS, PP, полиуретана, пищевых нержавеющей стали, литьевой бронзы
- Используемый картридж: K604 (нетканый полипропилен 5 мкм, гранулированный активированный уголь)
- Допустимая температура воды: от +5 до +35оС
- Давление подводимой воды: от 0,14 до 0,7 МПа (от 1,4 до 7 кгс/см2)
- Производительность (рекомендуемая): до 2 л/мин
- Частота замены картриджа - не реже 1 раза в 6 мес