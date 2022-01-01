Фильтр Новая Вода T100

Преимущества

Фильтр предназначен для очистки холодной воды от механических частиц (ржавчины, песка, ила и т.п.), а также хлорорганических соединений, нефтепродуктов, пестицидов, тяжелых металлов, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ

Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды

Фильтр без труда и специальных навыков легко может быть подключен потребителем самостоятельно практически к любому кухонному крану, как импортного, так и отечественного производства

Чтобы набрать очищенной воды, при открытом водопроводном кране (должна быть открыта подача только холодной воды) достаточно открыть кран на диверторе

Чистая вода начнет поступать через кран для чистой воды водоочистителя

Для прекращения выработки очищенной воды следует просто закрыть кран дивертора

При закрытом кране дивертора и открытом водопроводном кране вода будет вытекать из дивертора, минуя фильтр

При этом можно пользоваться водопроводным краном в обычном режиме, в том числе и включать подачу горячей воды

Фильтрующий элемент фильтра (картридж) состоит из двух частей

Сначала вода проходит через вспененный полипропилен с тонкостью фильтрования 5 мкм

Затем вода, очищенная от механических примесей (ила, песка, ржавчины и т.п.), поступает на вторую ступень картриджа, содержащую активированный уголь

При прохождении второй ступени картриджа вода очищается от хлорорганических соединений, нефтепродуктов, пестицидов, тяжелых металлов, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ

Типоразмер Slim Line 10”

Непрозрачный корпус

Содержит гранулированный активированный уголь, полученный из скорлупы кокосовых орехов

Сорбционная емкость и эксплуатационные свойства такого угля выше, чем у обычного древесного или каменного угля

Применена специальная технология доактивации активированного угля с помощью фосфорных кислот, что гарантирует отсутствие обратного выброса в питьевую воду адсорбированных ранее загрязнителей

Используются только сертифицированные и допущенные к контакту с пищевыми продуктами фильтрующие и иные компоненты - это относится как к наполнителям фильтрующего элемента, так и к материалам и частям картриджа и корпуса водоочистителя, с которыми соприкасается фильтруемая вода: они изготовлены из пищевых марок пластиков ABS, PP, полиуретана, пищевых нержавеющей стали, литьевой бронзы

Используемый картридж: K604 (нетканый полипропилен 5 мкм, гранулированный активированный уголь)

Допустимая температура воды: от +5 до +35 о С

С Давление подводимой воды: от 0,14 до 0,7 МПа (от 1,4 до 7 кгс/см2)

Производительность (рекомендуемая): до 2 л/мин

Частота замены картриджа - не реже 1 раза в 6 мес

Фильтр PRIO Новая Вода T100 обеспечивает очищение холодной воды от механических частиц (ржавчины, песка, ила и т.п.), а также хлорорганических соединений, нефтепродуктов, пестицидов, тяжелых металлов, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ. Фильтр также устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды. Фильтр рассчитан для стационарное подключение к кухонному крану при помощи входящих в комплект поставки дивертора и муфты.