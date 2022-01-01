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Сварочный инвертор Кедр UltraARC-200 (220В, 10-200А) 8009692
18 215 ₽
23 700 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Кедр UltraARC-200 (220В, 10-200А) 8009692
Арт. О00000026154
Сварочный инвертор Кедр UltraARC-200 (220В, 10-200А) 8009692
Сварочный инвертор Кедр UltraARC-200 (220В, 10-200А) 8009692
Сварочный инвертор Кедр UltraARC-200 (220В, 10-200А) 8009692
Сварочный инвертор Кедр UltraARC-200 (220В, 10-200А) 8009692
Сварочный инвертор Кедр UltraARC-200 (220В, 10-200А) 8009692
Сварочный инвертор Кедр UltraARC-200 (220В, 10-200А) 8009692
Сварочный инвертор Кедр UltraARC-200 (220В, 10-200А) 8009692
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Кедр UltraARC-200 (220В, 10-200А) 8009692
Сварочный инвертор Кедр UltraARC-200 (220В, 10-200А) 8009692
Сварочный инвертор Кедр UltraARC-200 (220В, 10-200А) 8009692
Сварочный инвертор Кедр UltraARC-200 (220В, 10-200А) 8009692
Сварочный инвертор Кедр UltraARC-200 (220В, 10-200А) 8009692
Сварочный инвертор Кедр UltraARC-200 (220В, 10-200А) 8009692
Сварочный инвертор Кедр UltraARC-200 (220В, 10-200А) 8009692

Сварочный инвертор Кедр UltraARC-200 (220В, 10-200А) 8009692

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  • -5 485 ₽
18 215 ₽
23 700 ₽
за штуку
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24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000026154

Характеристики

Производитель
Кедр
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. мощность, кВт
6.6
Макс. сварочный ток MMA, А
200
Напряжение сети, В
220
Мин. сварочный ток MMA, А
10
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -5 485 ₽
18 215 ₽
23 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Инверторный аппарат Кедр UltraARC-200 220В, 10-200А 8009692 обеспечивает стабильную работу даже при пониженном напряжении и его колебаниях. Данная модель может работать в режиме TIG-сварки, что обеспечивает высокое качество шва. В комплекте к аппарату прилагается наплечный ремень. Учитывая, компактные габариты и малый вес данной модели, его удобно использовать для работ на высоте.

    Преимущества

    • Ручная регулировка Arc Force для изменения дуги в процессе работы с материалами разной толщины
    • Цифровой дисплей позволяет с высокой точностью установить необходимые параметры сварки
    • Режим ТIG-сварки для качественного шва при работе с изделиями из цветных металлов и нержавеющей стали
    • Наплечный ремень обеспечивает удобство перемещения и возможность сварки на высоте
    • Малый вес и компактные габариты 
    • Широкий диапазон сварочного тока (10-200 А) способствует универсальности применения и возможности сварки различных конструкций и изделий