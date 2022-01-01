Сварочный инвертор Кедр UltraARC-200 (220В, 10-200А) 8009692

Преимущества

Ручная регулировка Arc Force для изменения дуги в процессе работы с материалами разной толщины

Цифровой дисплей позволяет с высокой точностью установить необходимые параметры сварки

Режим ТIG-сварки для качественного шва при работе с изделиями из цветных металлов и нержавеющей стали

Наплечный ремень обеспечивает удобство перемещения и возможность сварки на высоте

Малый вес и компактные габариты

Широкий диапазон сварочного тока (10-200 А) способствует универсальности применения и возможности сварки различных конструкций и изделий

Инверторный аппарат Кедр UltraARC-200 220В, 10-200А 8009692 обеспечивает стабильную работу даже при пониженном напряжении и его колебаниях. Данная модель может работать в режиме TIG-сварки, что обеспечивает высокое качество шва. В комплекте к аппарату прилагается наплечный ремень. Учитывая, компактные габариты и малый вес данной модели, его удобно использовать для работ на высоте.