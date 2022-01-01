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Сварочный инвертор Кедр UltraARC-200 (220В, 10-200А) 8009692
Арт. О00000026154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|6.6
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|200
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|10
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- Инверторный аппарат Кедр UltraARC-200 220В, 10-200А 8009692 обеспечивает стабильную работу даже при пониженном напряжении и его колебаниях. Данная модель может работать в режиме TIG-сварки, что обеспечивает высокое качество шва. В комплекте к аппарату прилагается наплечный ремень. Учитывая, компактные габариты и малый вес данной модели, его удобно использовать для работ на высоте.
Преимущества
- Ручная регулировка Arc Force для изменения дуги в процессе работы с материалами разной толщины
- Цифровой дисплей позволяет с высокой точностью установить необходимые параметры сварки
- Режим ТIG-сварки для качественного шва при работе с изделиями из цветных металлов и нержавеющей стали
- Наплечный ремень обеспечивает удобство перемещения и возможность сварки на высоте
- Малый вес и компактные габариты
- Широкий диапазон сварочного тока (10-200 А) способствует универсальности применения и возможности сварки различных конструкций и изделий