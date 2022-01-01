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Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-200 Compact (220В, 10-200А) 8018038
Арт. О00000032893
- Персональная скидка
Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-200 Compact (220В, 10-200А) 8018038
Арт. О00000032893
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. мощность, кВт
|6.5
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|200
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|10
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- Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-200 Compact - компактное устройство для бытового использования. Есть режим TIG-сварки. Высокая мобильность и малый вес, обеспечивающая возможность проведения сварки в ограниченном пространстве без дополнительных усилий. Стабильная работа даже при пониженном напряжении или его колебаниях в сети позволяет подключать его к портативному генератору или к расположенному на значительном расстоянии источнику питания.
Преимущества
- Автоматическая функция Arc Force позволяет сварщику оптимальным образом настроить динамическое изменение дуги в процессе работы с материалами разной толщины в различных положениях
- Цифровой дисплей позволяет с высокой точностью установить необходимые параметры сварки в зависимости от толщины и типа металла и электрода
- Режим ТIG-сварки способствует получению качественного шва при работе с изделиями из цветных металлов и нержавеющей стали
- Наплечный ремень в сочетании с небольшим весом и компактными габаритами обеспечивают удобство перемещения и возможность сварки на высоте или труднодоступных местах
- Широкий диапазон сварочного тока ( 10-200 А) способствует универсальности применения и возможности сварки различных конструкций и изделий