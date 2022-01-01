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Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-200 Compact (220В, 10-200А) 8018038
12 063 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-200 Compact (220В, 10-200А) 8018038
Арт. О00000032893
Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-200 Compact (220В, 10-200А) 8018038
Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-200 Compact (220В, 10-200А) 8018038
Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-200 Compact (220В, 10-200А) 8018038
Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-200 Compact (220В, 10-200А) 8018038
Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-200 Compact (220В, 10-200А) 8018038
Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-200 Compact (220В, 10-200А) 8018038
  • Персональная скидка
Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-200 Compact (220В, 10-200А) 8018038
Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-200 Compact (220В, 10-200А) 8018038
Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-200 Compact (220В, 10-200А) 8018038
Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-200 Compact (220В, 10-200А) 8018038
Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-200 Compact (220В, 10-200А) 8018038
Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-200 Compact (220В, 10-200А) 8018038

Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-200 Compact (220В, 10-200А) 8018038

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12 063 ₽
за штуку
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24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000032893

Характеристики

Производитель
Кедр
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Макс. мощность, кВт
6.5
Макс. сварочный ток MMA, А
200
Напряжение сети, В
220
Мин. сварочный ток MMA, А
10
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 063 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-200 Compact - компактное устройство для бытового использования. Есть режим TIG-сварки. Высокая мобильность и малый вес, обеспечивающая возможность проведения сварки в ограниченном пространстве без дополнительных усилий. Стабильная работа даже при пониженном напряжении или его колебаниях в сети позволяет подключать его к портативному генератору или к расположенному на значительном расстоянии источнику питания.

    Преимущества

    • Автоматическая функция Arc Force позволяет сварщику оптимальным образом настроить динамическое изменение дуги в процессе работы с материалами разной толщины в различных положениях
    • Цифровой дисплей позволяет с высокой точностью установить необходимые параметры сварки в зависимости от толщины и типа металла и электрода
    • Режим ТIG-сварки способствует получению качественного шва при работе с изделиями из цветных металлов и нержавеющей стали
    • Наплечный ремень в сочетании с небольшим весом и компактными габаритами обеспечивают удобство перемещения и возможность сварки на высоте или труднодоступных местах
    • Широкий диапазон сварочного тока ( 10-200 А) способствует универсальности применения и возможности сварки различных конструкций и изделий