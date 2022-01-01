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Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-220 Compact (220В, 10-220А) 8018037
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-220 Compact (220В, 10-220А) 8018037
    Арт. О00000032894
    Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-220 Compact (220В, 10-220А) 8018037
    Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-220 Compact (220В, 10-220А) 8018037
    Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-220 Compact (220В, 10-220А) 8018037
    Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-220 Compact (220В, 10-220А) 8018037
    Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-220 Compact (220В, 10-220А) 8018037
    Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-220 Compact (220В, 10-220А) 8018037
      Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-220 Compact (220В, 10-220А) 8018037
      Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-220 Compact (220В, 10-220А) 8018037
      Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-220 Compact (220В, 10-220А) 8018037
      Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-220 Compact (220В, 10-220А) 8018037
      Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-220 Compact (220В, 10-220А) 8018037
      Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-220 Compact (220В, 10-220А) 8018037

      Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-220 Compact (220В, 10-220А) 8018037

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000032894

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		7.4
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		220
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-220 Compact - компактное устройство для бытового использования. Есть режим TIG-сварки. Высокая мобильность и малый вес, обеспечивающая возможность проведения сварки в ограниченном пространстве без дополнительных усилий. Стабильная работа даже при пониженном напряжении или его колебаниях в сети позволяет подключать его к портативному генератору или к расположенному на значительном расстоянии источнику питания.

        Преимущества

        • Автоматическая функция Arc Force позволяет сварщику оптимальным образом настроить динамическое изменение дуги в процессе работы с материалами разной толщины в различных положениях
        • Цифровой дисплей позволяет с высокой точностью установить необходимые параметры сварки в зависимости от толщины и типа металла и электрода
        • Режим ТIG-сварки способствует получению качественного шва при работе с изделиями из цветных металлов и нержавеющей стали
        • Наплечный ремень в сочетании с небольшим весом и компактными габаритами обеспечивают удобство перемещения и возможность сварки на высоте или труднодоступных местах
        • Широкий диапазон сварочного тока (10-220 А) способствует универсальности применения и возможности сварки различных конструкций и изделий