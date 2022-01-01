Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3

Сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3 - является аппаратом инверторного типа для MMA сварки с управлением выходными параметрами при помощи цифрового контроллера. Аппараты серии MultiARC имеют отличные сварочные характеристики: стабильную сварочную дугу, быстрый отклик на изменение длины дуги, точную плавную предустановку и регулировку сварочного тока. Также в оборудовании имеется всесторонняя автоматическая защита от слишком низкого или высокого напряжения сети питания, повышенного потребляемого тока, от перегрева. Серия аппаратов КЕДР MultiARC имеет возможность аргонодуговой сварки при наличии TIG-горелки вентильного типа: в режиме LiftTIG минимальный ток сразу подается на электрод до касания, после отрыва электрода от изделия возбуждается сварочная дуга. Аппараты КЕДР MultiARC предназначены для применения в нефтехимической отрасли, машиностроении, судостроении, тяжелом машиностроении, при проведении ремонтных работ. Высокий ПВ аппаратов позволяет проводить продолжительные сварочные работы при температуре окружающей среды +40°C и выше.

Преимущества