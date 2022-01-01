Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3
Арт. О00000032898
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8.8
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Макс. сварочный ток MMA, А
|250
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3 - является аппаратом инверторного типа для MMA сварки с управлением выходными параметрами при помощи цифрового контроллера. Аппараты серии MultiARC имеют отличные сварочные характеристики: стабильную сварочную дугу, быстрый отклик на изменение длины дуги, точную плавную предустановку и регулировку сварочного тока. Также в оборудовании имеется всесторонняя автоматическая защита от слишком низкого или высокого напряжения сети питания, повышенного потребляемого тока, от перегрева. Серия аппаратов КЕДР MultiARC имеет возможность аргонодуговой сварки при наличии TIG-горелки вентильного типа: в режиме LiftTIG минимальный ток сразу подается на электрод до касания, после отрыва электрода от изделия возбуждается сварочная дуга. Аппараты КЕДР MultiARC предназначены для применения в нефтехимической отрасли, машиностроении, судостроении, тяжелом машиностроении, при проведении ремонтных работ. Высокий ПВ аппаратов позволяет проводить продолжительные сварочные работы при температуре окружающей среды +40°C и выше.
Преимущества
- Мультифункциональность - режимы сварки ММА и LiftTIG, точная настройка величины стартового тока (Hot Start) и форсажа дуги (Аге Force), отключаемая функция VRD, позволяют использовать аппарат для сварки в любых пространственных положениях и условиях
- 100 % продолжительность включения при максимальном токе (250 А) способствует повышенной производительности
- Мобильность - малый вес, компактный корпус и эргономичная рукоятка для переноски повышают удобство перемещения
- Информативная панель управления с цифровым дисплеем, индикаторной схемой для более удобного выбора режимов
- Разъем для подключения ПДУ увеличивает площадь рабочей зоны, позволяя изменять величину сварочного тока на расстоянии от источника