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Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3
    Арт. О00000032898
    Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3
    Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3
    Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3
    Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3
    Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3
    Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3
    Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3
      Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3
      Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3
      Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3
      Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3
      Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3
      Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3
      Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3

      Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000032898

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8.8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-3 -  является аппаратом инверторного типа для MMA сварки с управлением выходными параметрами при помощи цифрового контроллера. Аппараты серии MultiARC имеют отличные сварочные характеристики: стабильную сварочную дугу, быстрый отклик на изменение длины дуги, точную плавную предустановку и регулировку сварочного тока. Также в оборудовании имеется всесторонняя автоматическая защита от слишком низкого или высокого напряжения сети питания, повышенного потребляемого тока, от перегрева. Серия аппаратов КЕДР MultiARC имеет возможность аргонодуговой сварки при наличии TIG-горелки вентильного типа: в режиме LiftTIG минимальный ток сразу подается на электрод до касания, после отрыва электрода от изделия возбуждается сварочная дуга. Аппараты КЕДР MultiARC предназначены для применения в нефтехимической отрасли, машиностроении, судостроении, тяжелом машиностроении, при проведении ремонтных работ. Высокий ПВ аппаратов позволяет проводить продолжительные сварочные работы при температуре окружающей среды +40°C и выше. 

        Преимущества

        • Мультифункциональность - режимы сварки ММА и LiftTIG, точная настройка величины стартового тока (Hot Start) и форсажа дуги (Аге Force), отключаемая функ­ция VRD, позволяют использовать аппарат для сварки в любых пространственных положениях и условиях
        • 100 % продолжительность включения при макси­мальном токе (250 А) способствует повышенной про­изводительности
        • Мобильность - малый вес, компактный корпус и эрго­номичная рукоятка для переноски повышают удобст­во перемещения
        • Информативная панель управления с цифровым дисплеем, индикаторной схемой для более удобного выбора режимов
        • Разъем для подключения ПДУ увеличивает площадь рабочей зоны, позволяя изменять величину сварочно­го тока на расстоянии от источника