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Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-200 Compact (220В, 20-200А) 8012559
Арт. О00000026152
- Персональная скидка
Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-200 Compact (220В, 20-200А) 8012559
Арт. О00000026152
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. мощность, кВт
|7
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|200
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|20
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- Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-200 Compact (220В, 20-200А) 8012559 - сверхкомпактное исполнение аппарата гарантирует максимальное удобство при транспортировке и хранении в квартире или загородном доме. Легкая настройка при помощи единственного регулятора позволяет быстро подготовить оборудование к работе. Автоматические функции HotStart, ArcForce и AntiStick обеспечивают мгновенный поджиг и стабильное горение дуги, а также предотвращают «залипание» электрода. Регулируемый наплечный ремень повышает удобство перемещения и позволяет удерживать аппарат на весу при выполнении сварочных работ на высоте и в труднодоступных местах. Работа при пониженном напряжении допускает возможность подключения к маломощной электросети.
Преимущества
- Стабильная работа в широком диапазоне сетевого напряжения
- Функции: интегрированные Hot Start, Arc Force, Антизалипание
- Защита от тепловой перегрузки
- Эффективное охлаждение
- IGВТ транзисторы
- Минимальное разбрызгивание металла
- Подходит для сварки всеми типами штучных электродов
- ПВ 30%