Преимущества

Стабильная работа в широком диапазоне сетевого напряжения

Функции: интегрированные Hot Start, Arc Force, Антизалипание

Защита от тепловой перегрузки

Эффективное охлаждение

IGВТ транзисторы

Минимальное разбрызгивание металла

Подходит для сварки всеми типами штучных электродов

ПВ 30%

Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-200 Compact (220В, 20-200А) 8012559 - сверхкомпактное исполнение аппарата гарантирует максимальное удобство при транспортировке и хранении в квартире или загородном доме. Легкая настройка при помощи единственного регулятора позволяет быстро подготовить оборудование к работе. Автоматические функции HotStart, ArcForce и AntiStick обеспечивают мгновенный поджиг и стабильное горение дуги, а также предотвращают «залипание» электрода. Регулируемый наплечный ремень повышает удобство перемещения и позволяет удерживать аппарат на весу при выполнении сварочных работ на высоте и в труднодоступных местах. Работа при пониженном напряжении допускает возможность подключения к маломощной электросети.