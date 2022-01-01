Преимущества

Многофункциональность – режимы сварки MMA и Lift TIG, точная настройка величины стартового тока (Hot Start) и форсажа дуги (Arc Force), отключаемая функция VRD, позволяют использовать аппарат для сварки в любых пространственных положениях и условиях

100 % продолжительность включения при максимальном токе (250 А) способствует повышенной производительности

Мобильность – малый вес, компактный корпус и эргономичная рукоятка для переноски повышают удобство перемещения

Информативная панель управления с цифровым дисплеем, индикаторной схемой для более удобного выбора режимов

Возможность подключения ПДУ увеличивает площадь рабочей зоны, позволяя изменять величину сварочного тока на расстоянии от источника

Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-1 - представляет собой компактный и производительный аппарат для сварки. Данная модель работает от сети 220 В на токах до 250 А. Подходит для интенсивной эксплуатации в промышленных условиях. Агрегат является незаменимой техникой на строительных объектах любой сложности. Подходит для работ в труднодоступных местах, на монтаже и при ремонте конструкции.