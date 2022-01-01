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Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-1
41 930 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-1
    Арт. О00000032897
    Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-1
    Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-1
    Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-1
    Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-1
    Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-1
    Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-1
    Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-1
      Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-1
      Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-1
      Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-1
      Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-1
      Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-1
      Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-1
      Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-1

      Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-1

      41 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032897

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8.8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      41 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Инверторный сварочный аппарат Кедр MultiARC-2500-1 - представляет собой компактный и производительный аппарат для сварки. Данная модель работает от сети 220 В на токах до 250 А. Подходит для интенсивной эксплуатации в промышленных условиях. Агрегат является незаменимой техникой на строительных объектах любой сложности. Подходит для работ в труднодоступных местах, на монтаже и при ремонте конструкции.

        Преимущества

        • Многофункциональность – режимы сварки MMA и Lift TIG, точная настройка величины стартового тока (Hot Start) и форсажа дуги (Arc Force), отключаемая функция VRD, позволяют использовать аппарат для сварки в любых пространственных положениях и условиях
        • 100 % продолжительность включения при максимальном токе (250 А) способствует повышенной производительности
        • Мобильность – малый вес, компактный корпус и эргономичная рукоятка для переноски повышают удобство перемещения
        • Информативная панель управления с цифровым дисплеем, индикаторной схемой для более удобного выбора режимов
        • Возможность подключения ПДУ увеличивает площадь рабочей зоны, позволяя изменять величину сварочного тока на расстоянии от источника