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Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-250 Compact, 220В, 10-250А
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-250 Compact, 220В, 10-250А
    Арт. О00000032895
    Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-250 Compact, 220В, 10-250А
    Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-250 Compact, 220В, 10-250А
    Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-250 Compact, 220В, 10-250А
    Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-250 Compact, 220В, 10-250А
    Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-250 Compact, 220В, 10-250А
      Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-250 Compact, 220В, 10-250А
      Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-250 Compact, 220В, 10-250А
      Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-250 Compact, 220В, 10-250А
      Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-250 Compact, 220В, 10-250А
      Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-250 Compact, 220В, 10-250А

      Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-250 Compact, 220В, 10-250А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000032895

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8.7
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-250 Compact - компактное устройство для бытового использования. Есть режим TIG-сварки. Высокая мобильность и малый вес, обеспечивающая возможность проведения сварки в ограниченном пространстве без дополнительных усилий. Стабильная работа даже при пониженном напряжении или его колебаниях в сети позволяет подключать его к портативному генератору или к расположенному на значительном расстоянии источнику питания.

        Преимущества

        • Автоматическая функция Arc Force позволяет сварщику оптимальным образом настроить динамическое изменение дуги в процессе работы с материалами разной толщины в различных положениях
        • Цифровой дисплей позволяет с высокой точностью установить необходимые параметры сварки в зависимости от толщины и типа металла и электрода
        • Режим ТIG-сварки способствует получению качественного шва при работе с изделиями из цветных металлов и нержавеющей стали
        • Наплечный ремень в сочетании с небольшим весом и компактными габаритами обеспечивают удобство перемещения и возможность сварки на высоте или труднодоступных местах
        • Широкий диапазон сварочного тока (10-250 А) способствует универсальности применения и возможности сварки различных конструкций и изделий