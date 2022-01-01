Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-250 Compact, 220В, 10-250А

Преимущества

Автоматическая функция Arc Force позволяет сварщику оптимальным образом настроить динамическое изменение дуги в процессе работы с материалами разной толщины в различных положениях

Цифровой дисплей позволяет с высокой точностью установить необходимые параметры сварки в зависимости от толщины и типа металла и электрода

Режим ТIG-сварки способствует получению качественного шва при работе с изделиями из цветных металлов и нержавеющей стали

Наплечный ремень в сочетании с небольшим весом и компактными габаритами обеспечивают удобство перемещения и возможность сварки на высоте или труднодоступных местах

Широкий диапазон сварочного тока (10-250 А) способствует универсальности применения и возможности сварки различных конструкций и изделий

Инверторный сварочный аппарат Кедр UltraARC-250 Compact - компактное устройство для бытового использования. Есть режим TIG-сварки. Высокая мобильность и малый вес, обеспечивающая возможность проведения сварки в ограниченном пространстве без дополнительных усилий. Стабильная работа даже при пониженном напряжении или его колебаниях в сети позволяет подключать его к портативному генератору или к расположенному на значительном расстоянии источнику питания.