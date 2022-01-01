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Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-220 Compact (220В, 20-220А) 8012560
7 560 ₽
9 990 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-220 Compact (220В, 20-220А) 8012560
Арт. О00000026153
Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-220 Compact (220В, 20-220А) 8012560
Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-220 Compact (220В, 20-220А) 8012560
Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-220 Compact (220В, 20-220А) 8012560
Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-220 Compact (220В, 20-220А) 8012560
Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-220 Compact (220В, 20-220А) 8012560
Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-220 Compact (220В, 20-220А) 8012560
Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-220 Compact (220В, 20-220А) 8012560
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-220 Compact (220В, 20-220А) 8012560
Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-220 Compact (220В, 20-220А) 8012560
Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-220 Compact (220В, 20-220А) 8012560
Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-220 Compact (220В, 20-220А) 8012560
Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-220 Compact (220В, 20-220А) 8012560
Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-220 Compact (220В, 20-220А) 8012560
Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-220 Compact (220В, 20-220А) 8012560

Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-220 Compact (220В, 20-220А) 8012560

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7 560 ₽
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  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026153

Характеристики

Производитель
Кедр
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Макс. мощность, кВт
7.9
Макс. сварочный ток MMA, А
220
Напряжение сети, В
220
Мин. сварочный ток MMA, А
20
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 430 ₽
7 560 ₽
9 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сварочный инвертор Кедр UltraMMA-220 Compact (220В, 20-220А) 8012560 - сверхкомпактное исполнение аппарата гарантирует максимальное удобство при транспортировке и хранении в квартире или загородном доме. Легкая настройка при помощи единственного регулятора позволяет быстро подготовить оборудование к работе. Автоматические функции HotStart, ArcForce и AntiStick обеспечивают мгновенный поджиг и стабильное горение дуги, а также предотвращают «залипание» электрода. Регулируемый наплечный ремень повышает удобство перемещения и позволяет удерживать аппарат на весу при выполнении сварочных работ на высоте и в труднодоступных местах. Работа при пониженном напряжении допускает возможность подключения к маломощной электросети.

    Преимущества

    • Стабильная работа в широком диапазоне сетевого напряжения
    • Функции: интегрированные Hot Start, Arc Force, Антизалипание
    • Защита от тепловой перегрузки
    • Эффективное охлаждение
    • IGВТ транзисторы
    • Минимальное разбрызгивание металла
    • Подходит для сварки всеми типами штучных электродов
    • ПВ 30%