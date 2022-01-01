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Кольцо уплотнительное Stihl TS350/360/400/410/420/440 9645 945 7506, 10x3 мм
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Кольца
    Кольцо уплотнительное Stihl TS350/360/400/410/420/440 9645 945 7506, 10x3 мм
    Арт. X38791033

      Кольцо уплотнительное Stihl TS350/360/400/410/420/440 9645 945 7506, 10x3 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38791033

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Заказать кольцо stihl уплотнительное 10x3 мм ts350/360/400/410/420/440 9645 945 7506

        Кольцо Stihl уплотнительное 10x3 мм TS350/360/400/410/420/440 9645 945 7506 – это запчасть, которая применяется в целях монтирования на замену непригодным запчастям. Комплектующие от бренда STIHL отличаются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их установят вы можете не беспокоиться за эффективность: Кольца от торговой марки STIHL отличаются высоким качеством. Цена, которая составляет 77 р. на представленную запасную часть оправдана применением высококлассных компонентов.

        Перед покупкой узнайте, обладают ли совместимостью Кольца с моделью вашего инструмента. У вас есть возможность выполнить ремонт самолично, но мы советуем вам обратиться в центр сервисного обслуживания «Бигам»: квалифицированные специалисты установят Кольца в оборудование.

        Кольцо Stihl уплотнительное 10x3 мм TS350/360/400/410/420/440 9645 945 7506 у вас есть возможность заказать на www.bigam.ru по цене в 77 руб. Чтобы оформить заказ, свяжитесь с менеджером по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. Мы доставляем детали по всей территории России. Помимо этого, вам доступен самовывоз из нашего розничного магазина в вашем городе – это не будет вам ничего стоить при любой сумме оформленного заказа. Если вы хотите обратиться по поводу покупки, а также установки в центре сервисного обслуживания, закажите звонок по телефону 8 800 555 69 73. У нас кольцо stihl уплотнительное 10x3 мм ts350/360/400/410/420/440 9645 945 7506 от поставщиков или фирмы-производителя – марки STIHL.