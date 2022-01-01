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Кольцо компрессионное Stihl MS360 1125 034 3001, Ф48х1.2 мм
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Кольца
    Кольцо компрессионное Stihl MS360 1125 034 3001, Ф48х1.2 мм
    Арт. X3873988

      Кольцо компрессионное Stihl MS360 1125 034 3001, Ф48х1.2 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3873988

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Приобрести кольцо компрессионное stihl ф48х1.2 мм ms360 1125 034 3001

        Кольцо компрессионное STIHL Ф48х1.2 мм MS360 1125 034 3001 – это деталь, применяемая в целях монтирования на замену пришедшим в негодность или износившимся комплектующим. Запчасти производства бренда STIHL характеризуются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их установят вам больше не придется бояться за эффективность: Кольца производства торговой марки STIHL отличаются высоким качеством. Цена, составляющая 514 руб. на данную деталь вызвана использованием долговечных материалов.

        Перед тем, как купить проконсультируйтесь, совместимы ли выбранные Кольца с моделью вашего оборудования. У вас есть возможность осуществить замену своими силами, однако мы советуем обратиться в центр сервисного обслуживания «Бигам»: профессиональные специалисты встроят Кольца в технику.

        Кольцо компрессионное STIHL Ф48х1.2 мм MS360 1125 034 3001 у вас есть возможность приобрести на сайте www.bigam.ru по цене в 514 руб. Для оформления заказа нажмите «Купить в 1 клик» на странице интересующего вас товара. Мы доставляем детали по РФ. Кроме того, вы можете забрать заказ самостоятельно из магазина розничной торговли «Бигам» в одном из городов присутствия – это бесплатно при любой суммарной стоимости заказа. Если у вас остались вопросы относительно приобретения, а также установки в нашем сервисном центре, закажите звонок по бесплатному номеру телефона 8 800 555 69 73. В интернет-магазине «Бигам» кольцо компрессионное stihl ф48х1.2 мм ms360 1125 034 3001 от дистрибьюторов или фирмы-изготовителя – марки STIHL.