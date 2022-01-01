Кольцо компрес. Stih FS120/160/180/200 4119 034 3002, Ф38х1.5 мм

Купить кольцо компрес. stihl ф38х1.5 мм fs120/160/180/200 4119 034 3002 Кольцо компрес. STIHL Ф38х1.5 мм FS120/160/180/200 4119 034 3002 представляет собой деталь, которая предназначена в целях установки на смену негодным комплектующим. Запчасти производства компании STIHL характеризуются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их заменят вам больше не придется волноваться за производительность и работоспособность: Кольца от марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения. Цена, которая составляет 477 руб. на эту деталь вызвана употреблением износостойких материалов.



Перед тем, как приобрести уточните, совместимы ли подобранные Кольца с вашей техникой. Вы можете произвести техническое обслуживание своими силами, однако мы рекомендуем обратиться в сервисный центр компании «Бигам»: специалисты-профессионалы установят Кольца в ваше оборудование.



Кольцо компрес. STIHL Ф38х1.5 мм FS120/160/180/200 4119 034 3002 вы можете заказать в нашем интернет-магазине по выгодной цене в 477 руб. Для оформления заказа свяжитесь с менеджером по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. Мы доставляем детали в любой населенный пункт России. В то же время мы предоставляем самовывоз из розничного магазина «Бигам» в вашем городе – это не будет вам ничего стоить при любой суммарной стоимости заказа. Если вас интересуют услуги приобретения и замены деталей в фирменном центре сервисного обслуживания, звоните по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. В интернет-магазине «Бигам» кольцо компрес. stihl ф38х1.5 мм fs120/160/180/200 4119 034 3002 от проверенных дистрибьюторов или самого производителя – STIHL.