Кольцо уплотнительное Stihl RE116/117/126/127/142/143 9645 945 8584, 80x2 мм

Купить кольцо уплотнительное 80x2 мм stihl re116/117/126/127/142/143 9645 945 8584
Кольцо уплотнительное 80x2 мм STIHL RE116/117/126/127/142/143 9645 945 8584 представляет собой деталь, которая используется с целью монтажа на смену износившимся комплектующим. Комплектующие производства компании STIHL характеризуются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их установят вам не придется волноваться за эффективность: Кольца от бренда STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, которая составляет 131 р. на представленную запчасть объясняется применением долговечных материалов.
Перед тем, как приобрести уточните, совместимы ли подобранные Кольца с вашим оборудованием. У вас есть возможность произвести ремонт самолично, однако мы предлагаем обратиться в сервисный центр компании «Бигам»: квалифицированные специалисты установят Кольца в технику.
Кольцо уплотнительное 80x2 мм STIHL RE116/117/126/127/142/143 9645 945 8584 вы можете приобрести на www.bigam.ru
по выгодной цене в 131 р. Для этого позвоните по телефону 8 800 555 69 73. Мы доставляем детали в любой город России. Помимо этого, вы можете забрать заказ самостоятельно из магазина розничной торговли «Бигам» в вашем городе – данная услуга бесплатна при любой сумме оформленного заказа. Если вы хотите обратиться по поводу оформления заказа и монтажа в нашем сервисном центре, свяжитесь с менеджером по телефону 8 800 555 69 73. Мы предоставляем кольцо уплотнительное 80x2 мм stihl re116/117/126/127/142/143 9645 945 8584 от дистрибьюторов или самого фирмы-изготовителя – марки STIHL.