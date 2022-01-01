Кольцо уплотнительное Stihl RE88/98/109/119/129 9645 948 7547, 11.7x2 мм

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Кольцо Stihl уплотнительное 11.7x2 мм RE88/98/109/119/129 9645 948 7547 – это запчасть, применяемая с целью интеграции на замену негодным запчастям. Запасные части от торговой марки STIHL характеризуются высокой надежностью: после их установки можно не беспокоиться за производительность и работоспособность: Кольца производства марки STIHL отвечают высоким стандартам качества. Цена, которая составляет 230 руб. на данную запасную часть вызвана применением долговечных ресурсов.
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