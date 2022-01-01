Проточный кран-водонагреватель Unipump BKF-015
Арт. 1053025
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Способ подачи воды
|напорный
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Мин. давление воды, бар
|0.4
- Кран-водонагреватель Unipump проточного типа BKF-015 38709 позволяет моментально нагреть воду для принятия душа или ванны. Стильный дизайн крана украсит ванную комнату. Значительно экономит время и средства на покупку накопительного водонагревателя. Излив крана вращается на 360°. Оснащен устройствам защитного отключения (УЗО).
Преимущества
- Стильный дизайн крана украсит ванную комнату.
- Значительно экономит время и средства на покупку накопительного водонагревателя.
- Излив крана вращается на 360°.
- Оснащен устройствам защитного отключения (УЗО)