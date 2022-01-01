Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Проточный кран-водонагреватель Unipump BKF-015
Найти аналог
Водонагреватели проточные на кран
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BKF-015
    Арт. 1053025
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BKF-015
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BKF-015
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BKF-015
    Проточный кран-водонагреватель Unipump BKF-015
      Проточный кран-водонагреватель Unipump BKF-015
      Проточный кран-водонагреватель Unipump BKF-015
      Проточный кран-водонагреватель Unipump BKF-015
      Проточный кран-водонагреватель Unipump BKF-015

      Проточный кран-водонагреватель Unipump BKF-015

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1053025

      Характеристики

      Производитель
      		Unipump
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Способ подачи воды
      		напорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Кран-водонагреватель Unipump проточного типа BKF-015 38709 позволяет моментально нагреть воду для принятия душа или ванны. Стильный дизайн крана украсит ванную комнату. Значительно экономит время и средства на покупку накопительного водонагревателя. Излив крана вращается на 360°. Оснащен устройствам защитного отключения (УЗО).

        Преимущества

        • Стильный дизайн крана украсит ванную комнату. 
        • Значительно экономит время и средства на покупку накопительного водонагревателя.
        • Излив крана вращается на 360°. 
        • Оснащен устройствам защитного отключения (УЗО)