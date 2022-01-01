Проточный кран-водонагреватель Unipump BKF-015

Кран-водонагреватель Unipump проточного типа BKF-015 38709 позволяет моментально нагреть воду для принятия душа или ванны. Стильный дизайн крана украсит ванную комнату. Значительно экономит время и средства на покупку накопительного водонагревателя. Излив крана вращается на 360°. Оснащен устройствам защитного отключения (УЗО).

Преимущества