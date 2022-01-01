Кронштейногиб Stalex KR50
Арт. stalex_6040
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1000x310x190
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Класс товара
|бытовой
- Кронштейногиб Stalex KR50 используется для гибки металлической полосы до 68 мм, получения ровных и качественных углов у водосточных и других различных желобов, а также для изготовления крепежных элементов для водосточных систем и круглой вентиляции. Представленная модель подходит для профессионального применения в условиях стройплощадок
Преимущества
- Длина ручек у Stalex KR50: 750 мм
- Фиксация получаемого угла при гибке
- Максимальное сечение кронштейна 50 х 5
- Имеет упор и регулирующий болт для фиксации получаемого угла
- Данные действительны для пластин с сопротивлением тяге до 450 МПа
- Позволяет легко и быстро получать одинаковые углы