Преимущества

Длина ручек у Stalex KR50: 750 мм

Фиксация получаемого угла при гибке

Максимальное сечение кронштейна 50 х 5

Имеет упор и регулирующий болт для фиксации получаемого угла

Данные действительны для пластин с сопротивлением тяге до 450 МПа

Позволяет легко и быстро получать одинаковые углы

Кронштейногиб Stalex KR50 используется для гибки металлической полосы до 68 мм, получения ровных и качественных углов у водосточных и других различных желобов, а также для изготовления крепежных элементов для водосточных систем и круглой вентиляции. Представленная модель подходит для профессионального применения в условиях стройплощадок