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Кронштейногиб Stalex KR50
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Трубогибочные станки
    Кронштейногиб Stalex KR50
    Арт. stalex_6040
    Кронштейногиб Stalex KR50

      Кронштейногиб Stalex KR50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_6040

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1000x310x190
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кронштейногиб Stalex KR50 используется для гибки металлической полосы до 68 мм, получения ровных и качественных углов у водосточных и других различных желобов, а также для изготовления крепежных элементов для водосточных систем и круглой вентиляции. Представленная модель подходит для профессионального применения в условиях стройплощадок

        Преимущества

        • Длина ручек у Stalex KR50: 750 мм
        • Фиксация получаемого угла при гибке
        • Максимальное сечение кронштейна 50 х 5
        • Имеет упор и регулирующий болт для фиксации получаемого угла
        • Данные действительны для пластин с сопротивлением тяге до 450 МПа
        • Позволяет легко и быстро получать одинаковые углы