Лента пильная Энкор 6.35х1425 К-31 19932
Арт. 9009160
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|дерево
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Длина, мм
|1425
- Лента пильная Энкор 6.35х1425 19932 предназначена для работы с ленточнопильным станком по дереву Энкор Корвет К-31. Представляет собой замкнутую, цельную ленточную пилу, которая крепится на валы в специальные пазы. Необходимо соблюдать предусмотренные правила безопасности, чтобы избежать порезов или травм.
Преимущества
- Устанавливается на ленточнопильный станок Энкор Корвет 31 90310
- Длина полотна 1425 мм
- Ширина полотна 6,35 мм
- Материал применения: дерево
- Простота замены пильной ленты