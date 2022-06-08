Лента пильная Энкор 6.35х1425 К-31 19932

Преимущества

Устанавливается на ленточнопильный станок Энкор Корвет 31 90310

Длина полотна 1425 мм

Ширина полотна 6,35 мм

Материал применения: дерево

Простота замены пильной ленты



Лента пильная Энкор 6.35х1425 19932 предназначена для работы с ленточнопильным станком по дереву Энкор Корвет К-31. Представляет собой замкнутую, цельную ленточную пилу, которая крепится на валы в специальные пазы. Необходимо соблюдать предусмотренные правила безопасности, чтобы избежать порезов или травм.