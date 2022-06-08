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Лента пильная Энкор 6.35х1425 К-31 19932
5.0
2
Найти аналог
Пильные полотна для ленточных пил
    Лента пильная Энкор 6.35х1425 К-31 19932
    Арт. 9009160
    5.0
    2
    Лента пильная Энкор 6.35х1425 К-31 19932

      Лента пильная Энкор 6.35х1425 К-31 19932

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9009160
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		дерево
      Длина, мм
      		1425
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лента пильная Энкор 6.35х1425 19932 предназначена для работы с ленточнопильным станком по дереву Энкор Корвет К-31. Представляет собой замкнутую, цельную ленточную пилу, которая крепится на валы в специальные пазы. Необходимо соблюдать предусмотренные правила безопасности, чтобы избежать порезов или травм.

        Преимущества

        • Устанавливается на ленточнопильный станок Энкор Корвет 31 90310
        • Длина полотна 1425 мм
        • Ширина полотна 6,35 мм
        • Материал применения: дерево
        • Простота замены пильной ленты