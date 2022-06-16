Преимущества

Материал корпуса: латунь

Поворотный излив

Керамический картридж

Смеситель для кухни Löms Clas L-54C технически продуман, благодаря чему удобен, приятен и необременителен в каждодневном использовании. Минималистичный дизайн и максимальная функциональность - идеальное решение для тех, кто выбирает изысканные линии и практичность. Смеситель Löms Clas L-33C отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.