Смеситель для кухни D-Lin D155308-2 "хром-серый"

Преимущества

Гибкий излив

Аэратор позволит обеспечить равномерный поток воды, а также ее относительное смягчение

Специальная сетка отфильтровывает различные примеси

Основной материал корпуса - латунь, надежный красивый материал высокого качества, который обеспечивает отличное напыление хромированного покрытия

Смеситель для кухни с гибким изливом D-Lin D155308-2, оснащен одним рычагом чтобы регулировать напор воды. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D155308-2 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.