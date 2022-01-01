Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель для кухни D-Lin D153810 "крест"
1 600 ₽
Смесители для кухни
    Смеситель для кухни D-Lin D153810 "крест"
    Арт. О00000016625
    Смеситель для кухни D-Lin D153810 "крест"

      Смеситель для кухни D-Lin D153810 "крест"

      1 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016625

      Характеристики

      Производитель
      		D-Lin
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		классический
      Все характеристики
      1 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121020 (12x0.1x20 мм)
      80 ₽
      5.0
      Уплотнительная лента Valtec VT.PTFE.0.121020 (12x0.1x20 мм)
      Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
      109 ₽
      5.0
      Переходная муфта Fusitek FT04301 (НР, 1/2", 20 мм)
      Муфта Fusitek FT02301 (20 мм)
      6 ₽
      5.0
      Муфта Fusitek FT02301 (20 мм)
      Гибкая подводка Altstream Super 023020205 (1/2", вн/нар, 500 мм)
      160 ₽
      5.0
      Гибкая подводка Altstream Super 023020205 (1/2", вн/нар, 500 мм)
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V Slim
      9 390 ₽
      4.3
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V Slim
      Комплект гибкой подводки для смесителя ALT-G Super M10 0.8м 023020508
      320 ₽
      Комплект гибкой подводки для смесителя ALT-G Super M10 0.8м 023020508
      Смеситель для ванны D-Lin D146819-F, излив 30 см
      2 310 ₽
      Смеситель для ванны D-Lin D146819-F, излив 30 см
      Смеситель для ванны D-Lin D140825, излив 30 см
      2 140 ₽
      Смеситель для ванны D-Lin D140825, излив 30 см
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO U
      5 490 ₽
      Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 10 Genie ECO U
      • Персональная скидка
      Фум лента Sparta 888545 (12 мм, 10 м)
      40 ₽
      5.0
      Фум лента Sparta 888545 (12 мм, 10 м)
      Резиновая прокладка MasterProf ИС.131086 1/2"
      Нет в наличии
      5.0
      Резиновая прокладка MasterProf ИС.131086 1/2"
      Смотреть
      Силиконовая прокладка MasterProf ИС.131085, 3/4"
      Нет в наличии
      4.5
      Силиконовая прокладка MasterProf ИС.131085, 3/4"
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смеситель для кухни D-Lin D153810, присутствует два рычага, каждый контролирует температуру и напор воды. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D153810 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена. 

        Преимущества

        • Аэратор позволит обеспечить равномерный поток воды, а также ее относительное смягчение
        • Специальная сетка отфильтровывает различные примеси
        • Основной материал корпуса - латунь, надежный красивый материал высокого качества, который обеспечивает отличное напыление хромированного покрытия