Смеситель для кухни D-Lin D153810 "крест"

Преимущества

Аэратор позволит обеспечить равномерный поток воды, а также ее относительное смягчение

Специальная сетка отфильтровывает различные примеси

Основной материал корпуса - латунь, надежный красивый материал высокого качества, который обеспечивает отличное напыление хромированного покрытия

Смеситель для кухни D-Lin D153810, присутствует два рычага, каждый контролирует температуру и напор воды. Изготавливается на новейшем европейском оборудовании, корпус выполнен из латуни и гальванизирован, благодаря чему не подвержен коррозии и характеризуется высокой прочностью. Смеситель D-Lin D153810 отличает высокое качество сборки, надежные комплектующие и доступная цена.