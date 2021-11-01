Мойка высокого давления Karcher K 3 1.601-812, 2 насадки
Арт. Х103208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5.8
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Габариты, мм
|274х803х280
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- Мойка высокого давления Karcher К 3 1.601-812 - бытовой агрегат, который применяется для очистки небольших автомобилей, велосипедов, мотоциклов. Также с ее помощью можно эффективно мыть дорожки во дворе или садовую мебель. Благодаря большим колесам и рукоятке агрегат удобно перемещать по рабочей территории. Предусмотрена система Quick Сonnect для быстрого и легкого присоединения и отсоединения шланга к аппарату. На корпусе предусмотрен крюк для хранения шланга высокого давления.
Преимущества
- Данная модель предназначена для очистки загрязненной садовой мебели, а также велосипедов или садовых инструментов
- Составляющие выполнены из высококачественных материалов
- Данный агрегат комплектуется всеми необходимыми насадками для комфортной работы