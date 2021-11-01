Мойка высокого давления Karcher K 3 1.601-812, 2 насадки

Преимущества

Данная модель предназначена для очистки загрязненной садовой мебели, а также велосипедов или садовых инструментов

Составляющие выполнены из высококачественных материалов

Данный агрегат комплектуется всеми необходимыми насадками для комфортной работы

Мойка высокого давления Karcher К 3 1.601-812 - бытовой агрегат, который применяется для очистки небольших автомобилей, велосипедов, мотоциклов. Также с ее помощью можно эффективно мыть дорожки во дворе или садовую мебель. Благодаря большим колесам и рукоятке агрегат удобно перемещать по рабочей территории. Предусмотрена система Quick Сonnect для быстрого и легкого присоединения и отсоединения шланга к аппарату. На корпусе предусмотрен крюк для хранения шланга высокого давления.