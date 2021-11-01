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Мойка высокого давления Karcher K 3 1.601-812, 2 насадки
4.0
176
Найти аналог
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Karcher K 3 1.601-812, 2 насадки
    Арт. Х103208
    4.0
    176
    Мойка высокого давления Karcher K 3 1.601-812, 2 насадки
    Мойка высокого давления Karcher K 3 1.601-812, 2 насадки
    Мойка высокого давления Karcher K 3 1.601-812, 2 насадки
    Мойка высокого давления Karcher K 3 1.601-812, 2 насадки
      Мойка высокого давления Karcher K 3 1.601-812, 2 насадки
      Мойка высокого давления Karcher K 3 1.601-812, 2 насадки
      Мойка высокого давления Karcher K 3 1.601-812, 2 насадки
      Мойка высокого давления Karcher K 3 1.601-812, 2 насадки

      Мойка высокого давления Karcher K 3 1.601-812, 2 насадки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х103208
      4.0
      176

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5.8
      Габариты, мм
      		274х803х280
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мойка высокого давления Karcher К 3 1.601-812 - бытовой агрегат, который применяется для очистки небольших автомобилей, велосипедов, мотоциклов. Также с ее помощью можно эффективно мыть дорожки во дворе или садовую мебель. Благодаря большим колесам и рукоятке агрегат удобно перемещать по рабочей территории. Предусмотрена система Quick Сonnect для быстрого и легкого присоединения и отсоединения шланга к аппарату. На корпусе предусмотрен крюк для хранения шланга высокого давления.

        Преимущества

        • Данная модель предназначена для очистки загрязненной садовой мебели, а также велосипедов или садовых инструментов
        • Составляющие выполнены из высококачественных материалов
        • Данный агрегат комплектуется всеми необходимыми насадками для комфортной работы