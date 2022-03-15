Набор картриджей Новая Вода К684 (для фильтра М312)
Арт. X16910802186
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.88
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Габариты, мм
|256х332х402
- Набор картриджей Новая вода К684 предназначен для фильтра М312 и состоит из четырех картриджей.
Преимущества:
- K 871 очищает воду от механических примесей и ржавчины, состоит из нетканого полипропилена пористостью 5 мкм
- K 875 производит очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Картридж состоит из гранулированного кокосового активированного угля с добавлением серебра
- К 877 применяется для удаления растворенного железа (Fe2+) из воды. Картридж выполнен из синтетического цеолита и гранулированного активированного угля с добавлением серебра, благодаря чему улучшается вкус воды
- K 870 предназначен для глубокой очистки от широкого спектра органических и неорганических растворенных примесей, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Состоит из прессованного активированного угля