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Набор картриджей Новая Вода К684 (для фильтра М312)
5.0
2
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Картриджи к проточным фильтрам
    Набор картриджей Новая Вода К684 (для фильтра М312)
    Арт. X16910802186
    5.0
    2
    Набор картриджей Новая Вода К684 (для фильтра М312)
    Набор картриджей Новая Вода К684 (для фильтра М312)
    Набор картриджей Новая Вода К684 (для фильтра М312)
      Набор картриджей Новая Вода К684 (для фильтра М312)
      Набор картриджей Новая Вода К684 (для фильтра М312)
      Набор картриджей Новая Вода К684 (для фильтра М312)

      Набор картриджей Новая Вода К684 (для фильтра М312)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802186
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.88
      Габариты, мм
      		256х332х402
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор картриджей Новая вода К684 предназначен для фильтра М312 и состоит из четырех картриджей.

        Преимущества:

        • K 871 очищает воду от механических примесей и ржавчины, состоит из нетканого полипропилена пористостью 5 мкм
        • K 875 производит очистку воды от хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, нефтепродуктов, фенолов, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Картридж состоит из гранулированного кокосового активированного угля с добавлением серебра
        • К 877 применяется для удаления растворенного железа (Fe2+) из воды. Картридж выполнен из синтетического цеолита и гранулированного активированного угля с добавлением серебра, благодаря чему улучшается вкус воды
        • K 870 предназначен для глубокой очистки от широкого спектра органических и неорганических растворенных примесей, а также устраняет неприятный запах воды и улучшает ее вкус. Состоит из прессованного активированного угля