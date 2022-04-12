Нож для строгальных станков Белмаш, 250 мм, МУ 2,2/2,2Р/2,5 кВт, 1 шт.
Арт. 71325
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип
|нож
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Габариты, мм
|270x47x13
- Нож строгальный BELMASH 250×2×20 предназначен для многофункциональных деревообрабатывающих станков BELMASH СДМ-2200, SDM-2200M, MOGILEV 2.4 ECO, рейсмусовой приставки TD-2500 и электрорубанка CPL-250. Цвет упаковки (пенала) может не соответствовать изображенному на фотографии. Рекомендации по установке/замене ножей: отключите оборудование от питающей сети; производите все действия в защитных перчатках во избежание травм; используйте только те сменные элементы, которые рекомендованы производителем.
Преимущества
- Прикрепляется к строгальному барабану с помощью пяти винтов
- Изготовлен из быстрорежущей стали