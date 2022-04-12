Нож для строгальных станков Белмаш, 250 мм, МУ 2,2/2,2Р/2,5 кВт, 1 шт.

Преимущества

Прикрепляется к строгальному барабану с помощью пяти винтов

Изготовлен из быстрорежущей стали

Нож строгальный BELMASH 250×2×20 предназначен для многофункциональных деревообрабатывающих станков BELMASH СДМ-2200, SDM-2200M, MOGILEV 2.4 ECO, рейсмусовой приставки TD-2500 и электрорубанка CPL-250. Цвет упаковки (пенала) может не соответствовать изображенному на фотографии. Рекомендации по установке/замене ножей: отключите оборудование от питающей сети; производите все действия в защитных перчатках во избежание травм; используйте только те сменные элементы, которые рекомендованы производителем.