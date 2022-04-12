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Нож для строгальных станков Белмаш, 250 мм, МУ 2,2/2,2Р/2,5 кВт, 1 шт.
5.0
2
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Ножи для строгальных станков
    Нож для строгальных станков Белмаш, 250 мм, МУ 2,2/2,2Р/2,5 кВт, 1 шт.
    Арт. 71325
    5.0
    2
    Нож для строгальных станков Белмаш, 250 мм, МУ 2,2/2,2Р/2,5 кВт, 1 шт.

      Нож для строгальных станков Белмаш, 250 мм, МУ 2,2/2,2Р/2,5 кВт, 1 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 71325
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belmash
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип
      		нож
      Габариты, мм
      		270x47x13
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нож строгальный BELMASH 250×2×20 предназначен для многофункциональных деревообрабатывающих станков BELMASH СДМ-2200, SDM-2200M, MOGILEV 2.4 ECO, рейсмусовой приставки TD-2500 и электрорубанка CPL-250. Цвет упаковки (пенала) может не соответствовать изображенному на фотографии. Рекомендации по установке/замене ножей: отключите оборудование от питающей сети; производите все действия в защитных перчатках во избежание травм; используйте только те сменные элементы, которые рекомендованы производителем.

        Преимущества

        • Прикрепляется к строгальному барабану с помощью пяти винтов
        • Изготовлен из быстрорежущей стали