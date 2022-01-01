Пильное полотно для Jet JWBS-14Q, 10x0,6x2560 мм, 4 TPI

Ленточные полотна Bahco поставляются в качестве принадлежности для деревообрабатывающих ленточнопильных станков и оптимальны для профессионального использования в столярных мастерских. Зубья расположены с постоянным шагом, имеют стандартный развод (влево – вправо - прямой) и традиционную для деревообработки форму профиля типа Hook («Крюк») с углом заточки передней кромки 10°. Эти полотна позволяют распиливать древесину любых пород. Биметалл давно стал нормой для оборудования индустриального класса, там где на первом месте удельная стоимость реза, безотказность и стабильность характеристик в течении всего срока службы. Использование аналогичных пил в столярной мастерской так же имеет высокую экономическую целесообразность: их ресурс примерно втрое больше чем у традиционных углеродистых. Важно, что при этом более острые и долговечные зубья HSS режут чище и быстрее при меньших затратах мощности.