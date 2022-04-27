Полотно пильное Metabo BAS260/250 (0909057175)
Арт. X13171525
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Назначение
|дерево, пластик
|
Длина, мм
|1712
- Пильное полотно 0909057175 Metabo подходит для ленточнопильного станка BAS 260 Swift Metabo. Полотно применяется при пилении таких материалов как дерево и пластмасса. Материал полотна углеродистая сталь, а зубья подвергнуты индукционной закалке, благодаря этому такое полотно имеет большой срок службы.
Преимущества
- Углеродистая сталь с вершинами зубьев, прошедшими индукционную закалку
- Очень рентабельны благодаря большому сроку службы
- Разведенные зубья полотна 4 мм обеспечивают чистый криволинейный рез