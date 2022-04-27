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Полотно пильное Metabo BAS260/250 (0909057175)
5.0
2
2 410 ₽
Пильные полотна для ленточных пил
    Полотно пильное Metabo BAS260/250 (0909057175)
    Арт. X13171525
    5.0
    2
    Полотно пильное Metabo BAS260/250 (0909057175)
    Полотно пильное Metabo BAS260/250 (0909057175)
    Полотно пильное Metabo BAS260/250 (0909057175)
      Полотно пильное Metabo BAS260/250 (0909057175)
      Полотно пильное Metabo BAS260/250 (0909057175)
      Полотно пильное Metabo BAS260/250 (0909057175)

      Полотно пильное Metabo BAS260/250 (0909057175)

      2 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13171525
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		дерево, пластик
      Длина, мм
      		1712
      Все характеристики
      2 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильное полотно 0909057175 Metabo подходит для ленточнопильного станка BAS 260 Swift Metabo. Полотно применяется при пилении таких материалов как дерево и пластмасса. Материал полотна углеродистая сталь, а зубья подвергнуты индукционной закалке, благодаря этому такое полотно имеет большой срок службы. 

        Преимущества

        • Углеродистая сталь с вершинами зубьев, прошедшими индукционную закалку
        • Очень рентабельны благодаря большому сроку службы
        • Разведенные зубья полотна 4 мм обеспечивают чистый криволинейный рез