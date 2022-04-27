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Сварочный пруток Deka ER 4043, алюминиевый, 1.6мм, (5кг)
5.0
2
965 ₽
Присадочные прутки
    Сварочный пруток Deka ER 4043, алюминиевый, 1.6мм, (5кг)
    Арт. X13260368
    5.0
    2
    Сварочный пруток Deka ER 4043, алюминиевый, 1.6мм, (5кг)
    Сварочный пруток Deka ER 4043, алюминиевый, 1.6мм, (5кг)
      Сварочный пруток Deka ER 4043, алюминиевый, 1.6мм, (5кг)
      Сварочный пруток Deka ER 4043, алюминиевый, 1.6мм, (5кг)

      Сварочный пруток Deka ER 4043, алюминиевый, 1.6мм, (5кг)

      965 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X13260368
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		1000
      Режим сварки
      		с газом
      Все характеристики
      965 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пруток алюминиевый ER4043 DEKA СТ000001784 предназначен для сварки алюминия TIG ALSi-5, аргонодуговой сварки литейных Al - Si; Al - Si - Mg сплавов типа АД31, АД33, АД35. Используется в пищевой промышленности, судостроении, железнодорожной и автомобильной промышленности, при сооружении резервуаров и цистерн. Сварка производится на переменном токе AC или постоянном токе DC Pulse. Защитный газ - Ar.

        Преимущества

        • Удобство и простота использования
        • Долговечность сварного шва

        Химический состав, %

        • Al - основа
        • Mg - 0.022
        • Mn - 0.03
        • Ti - 0.05
        • Сu - 0.031
        • Si - 5.51