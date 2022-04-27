Сварочный пруток Deka ER 4043, алюминиевый, 1.6мм, (5кг)
Арт. X13260368
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|1000
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Режим сварки
|с газом
- Пруток алюминиевый ER4043 DEKA СТ000001784 предназначен для сварки алюминия TIG ALSi-5, аргонодуговой сварки литейных Al - Si; Al - Si - Mg сплавов типа АД31, АД33, АД35. Используется в пищевой промышленности, судостроении, железнодорожной и автомобильной промышленности, при сооружении резервуаров и цистерн. Сварка производится на переменном токе AC или постоянном токе DC Pulse. Защитный газ - Ar.
Преимущества
- Удобство и простота использования
- Долговечность сварного шва
Химический состав, %
- Al - основа
- Mg - 0.022
- Mn - 0.03
- Ti - 0.05
- Сu - 0.031
- Si - 5.51