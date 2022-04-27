Сварочный пруток Deka ER 4043, алюминиевый, 1.6мм, (5кг)

Преимущества

Удобство и простота использования

Долговечность сварного шва

Химический состав, % Al - основа

Mg - 0.022

Mn - 0.03

Ti - 0.05

Сu - 0.031

Si - 5.51

Пруток алюминиевый ER4043 DEKA СТ000001784 предназначен для сварки алюминия TIG ALSi-5, аргонодуговой сварки литейных Al - Si; Al - Si - Mg сплавов типа АД31, АД33, АД35. Используется в пищевой промышленности, судостроении, железнодорожной и автомобильной промышленности, при сооружении резервуаров и цистерн. Сварка производится на переменном токе AC или постоянном токе DC Pulse. Защитный газ - Ar.