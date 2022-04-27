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Сварочный пруток Deka ER 5356, 1.6мм, (5кг)
5.0
2
965 ₽
Присадочные прутки
    Сварочный пруток Deka ER 5356, алюминиевый, 1.6мм, (5кг)
    Арт. X13260369
    5.0
    2
    Сварочный пруток Deka ER 5356, 1.6мм, (5кг)
    Сварочный пруток Deka ER 5356, 1.6мм, (5кг)
      Сварочный пруток Deka ER 5356, 1.6мм, (5кг)
      Сварочный пруток Deka ER 5356, 1.6мм, (5кг)

      Сварочный пруток Deka ER 5356, алюминиевый, 1.6мм, (5кг)

      965 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13260369
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		1000
      Вес, кг
      		5
      Все характеристики
      965 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пруток алюминиевый ER5356 DEKA СТ000001789 используется для аргонодуговой сварки металлоконструкции из алюминиевых и магниевых сплавов с содержанием магния не менее 3%, следующих марок AlMg6, AlMg5, AlMg4, AlMg3 на переменном токе (АC) в среде защитного газа(Ar).

        Преимущества

        • Удобство и простота использования
        • Долговечность сварного шва

        Химический состав, %

        • Al - основа
        • Mg - 5
        • Mn - 0.15
        • Ti - 0.08
        • Cr - 0.12
        • Si - 0.24