Сварочный пруток Deka ER 5356, 2.0мм, (5кг)

Преимущества

Удобство и простота использования

Долговечность сварного шва

Химический состав, % Al - основа

Mg - 5

Mn - 0.15

Ti - 0.08

Cr - 0.12

Si - 0.24



Пруток алюминиевый ER5356 DEKA СТ000001790 используется для аргонодуговой сварки металлоконструкции из алюминиевых и магниевых сплавов с содержанием магния не менее 3%, следующих марок AlMg6, AlMg5, AlMg4, AlMg3 на переменном токе (АC) в среде защитного газа(Ar).