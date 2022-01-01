Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 320 Start

Преимущества

Максимальный пусковой ток - 300А

Наличие автоматической системы защиты от перегрузки и изменения полярности

Индикация зарядного и пускового тока

Воздушное охлаждение

Пуско-зарядное устройство BlueWeld Major 320 start 829636 829810 используется для зарядки свинцовых аккумуляторов на 12 и 24 В и запуска машин, что особенно актуально в холодное время года. Автоматическая защита от перегрузки позволяет сберечь аккумулятор от выхода из строя. Устройство предназначено для интенсивного использования