Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 320 Start
Арт. 715221
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Макс. ток заряда, А
|45
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Для грузового автомобиля
|Да
- Пуско-зарядное устройство BlueWeld Major 320 start 829636 829810 используется для зарядки свинцовых аккумуляторов на 12 и 24 В и запуска машин, что особенно актуально в холодное время года. Автоматическая защита от перегрузки позволяет сберечь аккумулятор от выхода из строя. Устройство предназначено для интенсивного использования
Преимущества
- Максимальный пусковой ток - 300А
- Наличие автоматической системы защиты от перегрузки и изменения полярности
- Индикация зарядного и пускового тока
- Воздушное охлаждение