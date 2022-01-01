Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 320 Start
Найти аналог
Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 320 Start
    Арт. 715221
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 320 Start
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 320 Start
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 320 Start
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 320 Start
      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 320 Start
      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 320 Start
      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 320 Start
      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 320 Start

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 320 Start

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 715221

      Характеристики

      Производитель
      		BlueWeld
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. ток заряда, А
      		45
      Для грузового автомобиля
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство BlueWeld Major 320 start 829636 829810 используется для зарядки свинцовых аккумуляторов на 12 и 24 В и запуска машин, что особенно актуально в холодное время года. Автоматическая защита от перегрузки позволяет сберечь аккумулятор от выхода из строя. Устройство предназначено для интенсивного использования

        Преимущества

        • Максимальный пусковой ток - 300А
        • Наличие автоматической системы защиты от перегрузки и изменения полярности
        • Индикация зарядного и пускового тока
        • Воздушное охлаждение